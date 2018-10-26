МИД Украины направил ноту протеста из-за призыва крымчан в армию РФ

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с очередным призывом жителей оккупированного Крыма в российскую армию.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что такие действия со стороны РФ являются грубым нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает государству-оккупанту принуждать крымчан служить в ее вооруженных силах, а также оказать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию.

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"МИД Украины требует от РФ отменить призыв на военную службу временно оккупированной части суверенной территории Украины - АР Крым и город Севастополь, прекратить преследование граждан Украины за нежелание служить в оккупационной армии, а также обеспечить безусловное выполнение своих международных обязательств как государства-оккупанта", - отметили в ведомстве.

Напомним, что в октябре оккупационные власти Крыма оштрафовали 18 человек из-за уклонения от службы в российской армии.

По данным ООН, Россия с 2015 года призвала в ряды своих вооруженных сил около 12 тысяч мужчин, проживающих в аннексированном Крыму.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Оккупационными властями был проведен так называемый "референдум о независимости АР Крым". Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96% тех, кто принимал в нем участие, высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Международные организации, в частности Генеральная ассамблея ООН, признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Против РФ были применены экономические и политические санкции.