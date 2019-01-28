МИД Украины: Москва намеренно скрывает сведения о состоянии здоровья раненых моряков Вчера, 16:56 62 Цей матеріал також доступний українською НВ МИД выразил решительный протест НВ

Россия сознательно скрывает реальное состояние здоровья украинских моряков, захваченных в плен в районе Керченского пролива, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.



В заявлении внешнеполитического ведомства указывается, что Россия проигнорировала все обращения и требования предоставить информацию о состоянии здоровья военнопленных и никак не отреагировала на информацию об ухудшении состояния их здоровья.

"МИД Украины расценивает указанные действия России исключительно как сознательное сокрытие реального состояния здоровья пленных украинских моряков", - заявили в украинском МИД.

Украинские дипломаты призвали Россию немедленно предоставить сведения о моряках и обеспечить их необходимой квалифицированной медицинской помощью.

Трех раненых моряков - Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку - перевели из СИЗО Матросская тишина в Лефортово. По данным российской стороны, функции организма раненых моряков "полностью восстановлены". Адвокат Илья Новиков опроверг эту информацию.

Напомним, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила Москве передать раненых украинских моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.