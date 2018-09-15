МИД решил передать в суды доказательства преступления оккупантов против политзаключенного Балуха

Доказательства преступлений российской власти в оккупированном Крыму против политзаключенного Владимира Балуха передадут в суды.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

"Избиение оккупантами Балуха, который голодает 181 день - за пределами добра и зла. Доказательства преступлений передадим в суды", - заявила Беца.

Напомним, что украинского активиста Владимира Балуха 14 сентября сильно избили в СИЗО оккупированного Симферополя. Представители СИЗО отрицают факт избиения и не пускают к Балуху адвокатов. А по словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, Балух якобы сам спровоцировал конфликт.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули обвинения в хранении боеприпасов, его приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита свидетельствуют об обратном - что это Ткаченко напал на заключенного.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.

Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку. После месяца голодовки он согласился принимать по два стакана овсяного киселя и 50-70 г ржаных сухарей в день. Его протестная голодовка продолжается уже 180-й день.