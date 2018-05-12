МИД: Решение суда Гааги не означает, что "Крым – российский"

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль прокомментировала тезис о том, что РФ заплатит компенсацию по решению международных судов и это будет означать, что "Крым – российский".

"Наши иски – это претензии в отношении имущества, а не по принадлежности суверенной территории. Мы не ставим вопрос о территории даже в нашем иске, который касается морской конвенции. Мы не говорим о том, что арбитраж даже в том случае должен решать принадлежность Крыма. Принадлежность Крыма никак не ставится под вопрос. Это для всех понятно, кроме россиян", – заявила Зеркаль в эфире 5 канала.

Заместитель министра пояснила, что Украина ставит вопрос "о потерянном имуществе, о национализированном имуществе – о том, что потеряли частные инвесторы и государство, как инвестор также".

Ранее Зеркаль рассказала, что сдерживает Путина от полномасштабного наступления на Украину.

Напомним, что Третейский суд в Гааге постановил, что Россия несет ответственность за нарушение прав украинских инвесторов и должна заплатить компенсацию им за аннексию Крыма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает себя стороной судебного процесса.