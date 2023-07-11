МИД нашел украинца с протезом, которого не пустили на самолет Wizz Air в Тель-Авиве. Он не был военным или ветераном 11 июля, 14:23 Украинца, которому отказали в посадке на самолет в аэропорту Тель-Авива, зовут Александр (слева) (Фото:Oleg Nikolenko/Facebook)

Министерство иностранных дел разыскало украинца с протезом, которого не пустили на рейс венгерской авиакомпании Wizz Air в аэропорту Тель-Авива. Мужчина, которого зовут Александр, не ветеран и никогда не служил в рядах ВСУ.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко во вторник, 11 июля.

Он рассказал, что сегодня украинский консул помог мужчине сесть на рейс в Европу, откуда тот отправится к своим родным в Украину.

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«Инвалидность он получил в результате ДТП много лет назад. Но он является украинским гражданином, поэтому для нас было обязанностью оказать ему помощь. Несмотря на официальные извинения авиакомпании, считаем, что права украинского гражданина были нарушены», — подчеркнул Николенко.

Фото: Олег Николенко/Facebook

Украина ждет завершения служебного расследования, привлечения виновных к ответственности и выполнения авиаперевозчиком обязательств перед пассажиром, заявил он, добавив, что МИД держит этот вопрос на контроле.

Несколько дней назад в Сети появились видео из салона самолета, где, по словам одной из очевидиц, мужчина не мог сесть на свое место из-за протеза. Она рассказала, что мужчина был вынужден полтора часа стоять в углу самолета, позже он упал и поранил руки, а экипаж высадил его с рейса.

9 июля в Wizz Air извинились за ситуацию и завили, что в случае признаков, «что состояние здоровья пассажира может поставить его жизнь под угрозу во время полета, обязаны отказать ему в посадке».

В МИД Украины заявили, что расстроены из-за ситуации и пообещали разобраться.

