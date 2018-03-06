МИД Польши выразил протест из-за марша националистов во Львове

Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность в связи с маршем, проведенным Национальным корпусом во Львове под лозунгом Город Львов не для польских панов.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что позиция Варшавы относительно марша украинских националистов была донесена украинской стороне по дипломатическим каналам.

В сообщении отмечается, что листовки, которые распространялись перед этим событием, искривляют совместную польско-украинскую историю и могут вызвать ненужную напряженность между гражданами обеих стран.

МИД Польши также выразило обеспокоенность по поводу обострения дискуссии среди некоторых политических кругов Украины относительно Польши и поляков.

"Польша много лет поддерживает Украину как в политической, оборонной, так и в экономической сфере (включая энергетику). В этом контексте Министерство иностранных дел выражает надежду на то, что украинские власти отстранятся от взглядов, представленных организаторами манифестации во Львове и связанными с ними кругами", - отметили в МИД.

Напомним, что 4 марта политическая партия Национальный корпус провела во Львове шествие ко дню гибели командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Более 2500 националистов прошли факельным шествием по центральным улицам города. Демонстранты выразили свое возмущение введением в Польше уголовной ответственности за отрицание преступлений, совершенных украинскими националистами.