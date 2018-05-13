ДТП с украинцами в Беларуси: МИД оказывает помощь пострадавшим

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Министерство иностранных дел Украины
Фото: открытый источник

Министерство иностранных дел Украины

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины принять меры по оказанию помощи пострадавшим в ДТП в Беларуси детям.

Об этом сообщил официальный представитель управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает Укринформ.

"По поручению президента Украины МИД принимает комплекс мер по оказанию помощи пострадавшим в ДТП в Беларуси украинцам. Привлечены лучшие белорусские специалисты для оказания помощи пострадавшим", - сказал Кирилич.

Также Порошенко выразил соболезнования юным футболистам и их семьям, пострадавшим в этом ДТП в Беларуси.

Напомним, 13 мая украинская юношеская команда по футболу попала в ДТП в Беларуси на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь. Один ребенок погиб и шестеро получили тяжелые травмы.

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