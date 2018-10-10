МИД Кыргызстана направил Украине ноту из-за угона машины сотрудника посольства - СМИ

МИД Кыргызстана направил украинским коллегам ноту в связи с угоном машины их сотрудника, сообщает ресурс 24.kg

В частности, кыргызская сторона просит содействия украинских коллег в поимке преступников.

"Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 октября. Украинские СМИ уже писали об этом. Однако в сообщении есть неточность: машину угнали не у консула, а у рядового сотрудника посольства. На внедорожнике были дипломатические номера", - подчеркнули в МИД Кыргызстана.

В полиции Киева завели уголовное дело по факту угона автомобиля.