МИД Чехии назвал причины задержания своего следователя в Украине

Следователя Департамента в борьбе с организованной преступностью Чехии Людека Вокала задержали в Украине сотрудники Службы безопасности на основании незаконного использования им технических приборов, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Ирэна Валентова.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Чешские дипломаты утверждают, что суд в Украине вынес решение выпустить Людека Вокала под залог в размере 4 тысячи 500 евро. Залог уже внесли, в ближайшее время чешский следователь выйдет из камеры предварительного заключения. Суд также запретил ему в течение 60 дней выезжать из Украины. Министерство не подтвердило информацию о задержании чешского дипломата вместе с Вокалом.

Издание Zpravy.idnes.cz пишет, что Людек Вокал в своей следственной работе на территории Украины продавал устройства, которые можно использовать для подслушивания, что противоречит действующему украинскому законодательству.

Если инкриминируемые Вокалу преступления докажут, ему грозит от четырех до семи лет заключения.

Вокал работает в учреждении, расследующем в Чехии самые коррупционные схемы и преступления.

По данным чешских СМИ, следователя подозревают в огласке информации фигурантам уголовных дел, в том числе по делу бизнесмена Альбина Арифовича.

Напомним, МИД Чехии подтвердил задержание своего гражданина в Украине в понедельник, 23 апреля. Тогда ведомство отказалось раскрывать детали дела.