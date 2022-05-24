Microsoft будет помогать Украине документировать военные преступления РФ 24 мая, 05:24 Цей матеріал також доступний українською Украинское правительство будет сотрудничать с Microsoft по документированию военных преступлений РФ (Фото:Microsoft)

Компания Microsoft будет сотрудничать с украинским правительством в вопросах документирования военных преступлений России.

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Об этом сообщил в Telegram Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Наше правительство будет сотрудничать с Microsoft в вопросах документирования военных преступлений рф. А xBox официально запустится в Украине. Наконец-то у нас появятся украинские аккаунты, а у консолей — украинский язык», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что о соответствующих решениях было договорено в Давосе на встрече с президентом Microsoft Брэдом Смитом.

По словам Федорова, команда Microsoft также планирует помочь цифровой индустрии Украины во время восстановления.

«C Microsoft мы сотрудничаем уже давно, и они активно поддерживают Украину во время войны: стали одной из первых компаний, которая в начале марта приостановила все новые продажи продуктов и услуг в рф и предоставила бесплатные облачные сервисы для Украины до конца 2022 года», — отметил министр.

В целом в Microsoft подсчитали, что своими инициативами предоставили Украине цифровую поддержку на 242 млн долларов: на финансовые гранты, промокампании, бесплатный доступ к продуктам и сервисам, оборудованию.

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