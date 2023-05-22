В Белгородской области рухнул российский вертолет Ми-8 — росСМИ 22 мая, 16:44 Российский вертолет Ми-8 (Фото:Dmitry Terekhov/Wikipedia)

В Белгородской области приблизительно в 100 км от украинской границы упал вертолет Ми-8, сообщает российский ресурс Baza со ссылкой на российские спецслужбы.

«Спецслужбы проверяют информацию о падении вертолета в Белгородской области. По предварительным данным, он мог упасть вблизи населенного пункта Прохоровка. По данным источника, предположительно речь идет о Ми-8», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что место вероятного падения российского самолета находится примерно в 100 км от границы и, по предварительным данным, происшествие не связано с действиями Легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса в Грайвороновском округе Белгородской области.

Вероятное место падения вертолета и место проникновения Легиона Свобода России на территорию РФ / Фото: Скриншот Google Maps

Российские власти информацию о падении вертолета не комментировали.

Ранее бойцы Русского добровольческого корпуса, которые воюют в Украине против оккупационной армии РФ, сообщили, что снова проникли на территорию России. Они опубликовали видео рядом с табличками с названиями населенных пунктов в областях, которые граничат с Украиной.

Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободили» населенный пункт Козинка и Гора-Подол в Белгородской области.