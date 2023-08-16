Какой он — Ночной охотник? Специалист назвал один из самых опасных российских ударных вертолетов 16 августа, 19:41 Ударный Ми-28 является одним из самых опасных российских вертолетов, которые враг применяет на фронте, считает Алексей Мельник (Фото:Reuters)

Военный эксперт Алексей Мельник рассказал, какой из боевых вертолетов, которые россияне используют в войне, представляет наибольшую угрозу для украинской армии.

«Ми-28 показал себя более эффективно в ночных условиях», — рассказал об ударных вертолетах производства РФ в интервью NV Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Дело в том, что этот вертолет оснащен соответствующим бортовым комплексом, а шлемы пилотов оборудованы приборами ночного видения. Поэтому модификация этого летательного аппарата имеет еще одно название — Ночной охотник. И поскольку он может работать в ночных условиях, то это еще больше усложняет его визуальное обнаружение для украинских сил обороны.

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Впрочем, эксперт утверждает, что как и с другими видами оружия, кардинального перелома в войне российские вертолеты вряд ли смогут достичь. Хотя и не исключает, что враг пытается достичь перелома не столько качеством имеющегося оружия, сколько его количеством. Но даже для того, чтобы российской армии перебросить несколько десятков боевых вертолетов на соответствующий участок фронта, то их нужно забрать с другого, уверяет специалист.

«Учитывая, что российская армия не имеет господства в воздухе даже там, где она интенсивно охотится на наши средства фронтовой противовоздушной обороны, то залетать за линию фронта российская авиация вряд ли решится», — убежден Мельник.

Напомним, с началом контрнаступательных действий ВСУ российские ударные вертолеты, в дополнение к плотно заминированной территории и вражеской артиллерии, стали одной из преград для быстрого продвижения украинских сил обороны на южном и восточном направлениях. Так, по данным британской разведки, в течение лета тактическая боевая авиация РФ осуществляла более 100 вылетов в день. Но из-за угрозы украинской ПВО эти полеты почти всегда осуществлялись над временно оккупированной территорией.

В то же время аналитики из Минобороны Великобритании считают, что даже несмотря на это, россиянам не удается получить решающих оперативных эффектов.

Полную версию интервью с Алексеем Мельником о российских многоцелевых и ударных вертолетах читайте здесь.