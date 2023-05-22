Украинский военный сбил Иглой российский вертолет Ми-24 на Донбассе
Вражеский вертолет упал вблизи временно захваченной Горловки (Фото:24 ОМБр імені короля Данила/Facebook)
Украинский стрелок-зенитчик в понедельник, 22 мая, сбил вражеский ударный вертолет Ми-24 из ПЗРК Игла в Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила в Facebook.
«Сегодня силами и средствами Королевской бригады был ликвидирован вражеский ударный вертолет Ми-24», — говорится в сообщении.
ВСУ уточнили, что вертолет оккупантов пытался осуществить огненное поражение в районе поселка Нью-Йорк Донецкой области, когда был поражен из ПЗРК Игла стрелком-зенитчиком зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 24 ОМБр имени короля Даниила.
«После попадания вражеский вертолет упал на территории подконтрольной врагу вблизи временно оккупированной Горловки», — добавили в пресс-службе.
Накануне ВСУ уничтожили один российский самолет. Всего, по данным Генштаба, были ликвидированы 309 самолетов и 294 вертолета оккупантов.