Украинский военный сбил Иглой российский вертолет Ми-24 на Донбассе 22 мая, 16:10 Вражеский вертолет упал вблизи временно захваченной Горловки (Фото:24 ОМБр імені короля Данила/Facebook)

Украинский стрелок-зенитчик в понедельник, 22 мая, сбил вражеский ударный вертолет Ми-24 из ПЗРК Игла в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила в Facebook.

«Сегодня силами и средствами Королевской бригады был ликвидирован вражеский ударный вертолет Ми-24», — говорится в сообщении.

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ВСУ уточнили, что вертолет оккупантов пытался осуществить огненное поражение в районе поселка Нью-Йорк Донецкой области, когда был поражен из ПЗРК Игла стрелком-зенитчиком зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 24 ОМБр имени короля Даниила.

«После попадания вражеский вертолет упал на территории подконтрольной врагу вблизи временно оккупированной Горловки», — добавили в пресс-службе.

Накануне ВСУ уничтожили один российский самолет. Всего, по данным Генштаба, были ликвидированы 309 самолетов и 294 вертолета оккупантов.