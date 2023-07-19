Компания МХП открыла учебный «Мясомаркет» — для получения профессии мясного сомелье 19 июля, 13:00 Новости компаний МХП

Учебный магазин заработал на базе Кулинарного центра МХП. В этом «Мясомаркете» специалисты, которые в будущем начнут работать мясными сомелье в сети кулинарных идей, познают все тонкости этой профессии.

Особенность учебного «Мясомаркета» в том, что он является точной копией реального магазина — от дизайна до оснащения. В нем такие же витрины, холодильники, оборудование для приготовления пищи и даже товары. Это помогает шеф-поварам, которые обучают мясных сомелье, исследовать с ними все этапы работы с продуктом — от охлажденного мяса до готового блюда для наших гостей.

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«Мясомаркеты» — это магазины, где наши гости кроме качественных товаров и вкусных блюд получают высококлассный сервис и уникальный эмоциональный опыт. Его, в частности, обеспечивают мясные сомелье. Чтобы эти специалисты были профессиональными, знали все тонкости работы с товарами, могли предложить гостям лучшие комбинации продуктов и блюд — мы обучаем их, инвестируем в их развитие время и ресурсы. И делаем это не просто в лекционном зале, а в учебном «Мясомаркете». Это совершенно новый уровень обучения, который мы предлагаем будущим работникам ритейла МХП или наших партнеров«, — рассказывает Анастасия Громова, директор по стратегии и методологии управления персоналом.

Фото: МХП

Занятия в учебном магазине проводят шеф-повара компании МХП. Они рассказывают будущим мясным сомелье о кулинарных тенденциях, вкусовых свойствах продуктов и гостеприимстве. Сотрудники «Мясомаркетов» на практике обучаются готовить магазин к работе, следить за чистотой и температурой, проводить подготовку продукции к продаже, работать с различными видами мяса, кулинарией и другими товарами и даже готовить блюда для гостей по технологическим картам.

«Мясные сомелье — профессия, которую мы начинаем и внедряем в нашей сети „Мясомаркет“. Это специалисты, которые должны создавать атмосферу и предоставлять гостям наших магазинов уровень сервиса, за которыми те будут возвращаться еще много раз. Для этого нужны особые навыки работы с продуктом, которые мы отрабатываем с будущими сомелье в учебном „Мясомаркете“. Стало быть, мы можем быть уверены, что в каждом магазине гостей встретит специалист, который и удачные комбинации продуктов посоветует в зависимости от запроса, и рекомендации по приготовлению предоставит, и вкусные блюда приготовит. А еще мы учим наших мясных сомелье быть немного психологами, для того чтобы покупатели выходили из наших магазинов чуточку счастливее. Наша цель — сделать так, чтобы гости „Мясомаркетов“ чувствовали себя удовлетворенными и широким ассортиментом, и качественным обслуживанием», — говорит Дмитрий Морозов, директор по развитию бизнеса клиентов МХП.

Фото: МХП

Открытие учебного «Мясомаркета» — один из важных этапов развития сети кулинарных идей и становления профессии мясного сомелье. А также важный шаг в процессе трансформации МХП в кулинарную компанию.

Для справки:

МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. МХП развивает более 1500 торговых точек различной направленности. Это сеть магазинов кулинарных идей « Мясомаркет», магазины « Їжа Свіжа», «Наша Ряба», «Українське курча» , а также сеть заведений безопасного стритфуда Döner Маркет.