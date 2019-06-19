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MH17: В Генпрокуратуре не смогли подтвердить, что подозреваемый украинец Харченко находится в ОРДЛО

Сегодня, 17:50
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MH17: В Генпрокуратуре не смогли подтвердить, что подозреваемый украинец Харченко находится в ОРДЛО - фото

Dutch Police / Handout via REUTERS

В Генеральной прокуратуре Украины не смогли подтвердить, что подозреваемый в причастности к уничтожению пассажирского самолета рейса MH17 Леонид Харченко в настоящее время находится на территории ОРДЛО.

Об этом в комментарии Радио НВ заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук.

«Нет, я не буду подтверждать, что он [Харченко, — Ред.] находится на оккупированной территории, я могу только утверждать тот факт, что на сегодняшний день правоохранительные органы сделают все для того, чтобы он был арестован», — сказал он.

Напомним, прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к крушению пассажирского самолета в июле 2014 года на Донбассе.

Россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко объявлены в международный розыск.

Правоохранительные органы Украины намерены задержать и арестовать подозреваемого в причастности к крушению MH17 в небе над Донбассом Леонида Харченко.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.

Теги:   Дмитрий Сторожук Генпрокуратура Украины MH17 Радио НВ

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