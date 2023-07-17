Девятая годовщина катастрофы. МИД Украины призвал страны наказать Россию за уничтожение рейса MH17 17 июля, 13:16 Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

В девятую годовщину уничтожения Россией пассажирского самолета малайзийских авиалиний MH17, 17 июля, Министерство иностранных дел Украины призвало мир привлечь всех причастных к ответственности.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

Там сбитый рейс MH17 назвали «одной из самых ужасных страниц вооруженной агрессии РФ против Украины», которая дала понять: последствия от действий страны-агрессора может почувствовать весь мир.

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«Мы призываем все вовлеченные государства и стороны в полной мере сотрудничать в соответствии с Резолюцией СБ ООН 2166 (2014) для привлечения России и всех причастных к ответственности за этот позорный и жестокий случай нарушения норм международного права», — отметило министерство.

В МИД заверили, что Украина продолжит прилагать все усилия, чтобы установить справедливость для жертв теракта и добиться ответственности и гарантий во избежание таких трагедий.

Во время устных слушаний в Международном суде ООН в июне Украина отдельно отметила нарушения Россией положений Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в частности, из-за транспортировки смертоносного оружия на территорию Украины, что привело к уничтожению самолета.

Сбитый рейс MH17

17 июля 2014 года лайнер компании Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 из нидерландского Амстердама в малайзийскую столицу Куала-Лумпур. Как доказало дальнейшее расследование, в самолет над оккупированной частью Донецкой области попала ракета российского зенитного ракетного комплекса Бук. Погибли все 298 человек, находившихся на борту самолета, в том числе 80 детей. Это наибольшее количество жертв в истории авиации из всех случаев уничтожения гражданских лайнеров.



17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги объявил свое решение по делу рейса MH17 и определил судьбу четырех обвиняемых после двух с половиной лет судебных заседаний. Игорь Гиркин, Леонид Харченко и Сергей Дубинский были приговорены к пожизненному заключению. Олега Пулатова оправдали из-за недостаточности доказательств в причастности к трагедии. Суд также подтвердил, что Россия контролировала боевиков на востоке Украины, когда был сбит самолет.

Опубликованный в феврале 2023-го доклад Объединенной следственной группы (JIT) показал, что есть «веские основания» утверждать, что решение о поставках зенитно-ракетного комплекса Бук боевикам «ДНР» принял лично российский диктатор Владимир Путин.