Оглашение приговора. MH17 был сбит Буком с территории, захваченной «ДНР» — заявление Гаагского суда 17 ноября, 15:00 НВ

Самолет MH17 был сбит Буком с территории, захваченной террористической организацией «ДНР», об этом говорится в заявлении Гаагского суда в четверг, 17 ноября.

По словам судьи, самолет был сбит с сельскохозяйственного поля на востоке Украины.

При этом страна-агрессор РФ обеспечивала подготовку сил «ДНР» и поставки вооружения.

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«Таким образом, суд считает, что в 2014—2015 годах на территории Украины происходил международный вооруженный конфликт», — сказал судья Хейндрик Стейнгаюс.

В четверг, 17 ноября, мир услышит окончательный приговор по делу рейса MH17: Окружной суд Гааги объявит свое решение и определит судьбу четырех обвиняемых в причастности к сбитию пассажирского самолета Malaysia Airlines, на борту которого находились 298 человек.