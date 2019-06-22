Заколдованное место. Что сейчас происходит в Межигорье Януковича 22 июня, 10:35 4586 Цей матеріал також доступний українською Наталия Кравчук / НВ Огромный особняк, прозванный в честь компании-изготовителя Хонка, где раньше жил Виктор Янукович Наталия Кравчук / НВ

Бывшая резиденция президента Виктора Януковича Межигорье превратилась в парк развлечений с миллионными ежемесячными сборами, который государство никак не может взять под свой контроль, пишет журнал НВ.



Кто выиграл конкурс на владение Межигорьем

Межигорье — это не просто известная всей Украине бывшая резиденция экс-президента Виктора Януковича, но еще и заколдованное место.

Пять лет назад владелец спешно покинул ее на вертолете. И ровно столько же лет государство не может найти для этого шикарного поместья в 140 га на берегу Днепра к северу от Киева нового хозяина. Расследуя преступления Януковича, Генпрокуратура арестовала резиденцию и передала ее Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Внутри особняка все сохранилось как при прежнем хозяине / Фото: Наталия Кравчук / НВ

Агентство должно было поуправлять активом и в результате конкурса найти для него нового владельца. Но поуправлять не получилось — уже фактически пять лет Межигорьем распоряжается одноименная общественная организация, которая содержит имение, запускает туда за деньги посетителей, но не пускает представителей АРМА.

Бывшее имение Януковича, словно поддерживая реноме заколдованного места, продолжает обрастать скандалами. Нацагентство долго искало резиденции нового владельца. Но лишь после того, как Госбюро расследований завело против АРМА дела за затягивание решения, тендерный комитет нашел собственника — им назначили фирму Скомпани.

Та появилась на свет четыре года назад, имеет уставной капитал в 1 млн грн. Ее директором является 32‑летний Алексей Вороненко, бывший помощник рвущегося сейчас в парламент и отличающегося пророссийскими взглядами депутата Евгения Мураева.

Интерьер особняка Януковича в Межигорье / Фото: Наталия Кравчук / НВ

Но общественная организация из Межигорья это решение не приняла. Да и в СМИ зазвучали обвинения в адрес АРМА — мол, агентство поспешило. В итоге Скомпани лишь объявили победителем, но в права собственности фирма так и не вступила.

Руководитель АРМА Антон Янчук называет резиденцию самым сложным объектом, с которым его ведомству пришлось работать.

Кто управляет Межигорьем на самом деле

Главный специалист по межигорским тайнам встретил НВ у ворот резиденции. Представился — Денис Тарахкотелик, философ по образованию, предприниматель. После бегства Януковича он одним из первых зашел на территорию резиденции, назвавшись ее комендантом. А теперь руководит общественной организацией Межигорье.

Глава общественной организации Межигорье Денис Тарахкотелик / Фото: Наталия Кравчук / НВ

Он довольно подробно рассказал НВ, что основной источник дохода его организации, в которой сейчас работают около двух сотен человек, — продажа билетов на посещение резиденции. «Философ по образованию» назвал процесс получения денег с туристов словом «пожертвование».

Размер «пожертвований» строго регламентирован и равен 40−120 грн за одного взрослого. Нижняя ценовая граница действует по вторникам — этот день по терминологии Тарахкотелика называется «социальным». Верхняя — для выходных и праздничных дней. В среднем за сутки резиденцию посещает около 500 любопытствующих, а по соц­вторникам — примерно по 3 тыс.

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Отдельная статьи доходов — продажа билетов в собранный еще Януковичем гараж ретро-автомобилей: по 50 грн с человека. Еще можно заказать гида для экскурсии по парку — 150 грн за час. В Межигорье работает 13 точек частных предпринимателей — еда, продажа сувениров. А на въезде есть аренда велосипедов и электроскутеров.

За май этого года команда Тарахкотелика собрала «пожертвований» на 5 млн грн — неплохо. Но это на 1,5 млн меньше, чем в последний весенний месяц 2018‑го. Почему так? Хранитель межигорских тайн уточняет коротко: наплыв посетителей стал меньше.

И начинает подробно рассказывать о том, что у его организации большие расходы. На одну заработную плату у полуофициальных управляющих резиденцией уходит ежемесячно 1,8 млн грн. Потому что гигантская территория требует постоянного ухода.

Лужайки здесь действительно аккуратно пострижены. Цветут розы. Работает киоск с хот-догами — точно так же аккуратно, как шуршит шинами по выметенной дорожке экскурсионный электрокар.

Экскурсионные электрокары в Межигорье / Фото: Наталия Кравчук / НВ

В последнее время на территории резиденции построили небольшую церковь с колокольней, а с наступлением тепла открывает свои двери детский лагерь — в нем ежегодно отдыхают до 700 ребят.

Что будет дальше

В АРМА надеются в ближайшее время решить: передавать права собственности на резиденцию Скомпани или проводить новый конкурс. Пока из‑за общественного резонанса, вызванного скоропалительным объявлением победителя, Нацагентство приостановило решение всех имущественных вопросов.

Церковь на территории Межигорья / Фото: Наталия Кравчук / НВ

Но есть и другая причина: Янчук из АРМА называет Тарахкотелика и его ребят «общественной организацией, у которой есть оружие и бронетранспортеры». И потому, мол, с ней никто не хочет связываться.

В ответ Тарахкотелик, не комментируя тему оружия, заявляет: он готов уйти из Межигорья, если на конкурсе победит какая‑то «прозрачная компания с чистой репутацией, типа Квартала 95».

В Скомпани общаться с НВ отказались.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала НВ — № 22 от 20 июня 2019 года

