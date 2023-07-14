Межигорье признали памятником общегосударственного значения 14 июля, 16:04 Резиденция Межигорье (Фото:mnp.org.ua)

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона о создании парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения Межигорье.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Решение поддержали 241 нардеп.

Принятый законопроект предусматривает создание на территории Вышгородского района Киевской области парка-достопримечательности садово-паркового искусства общегосударственного значения Межигорье общей площадью 138,5937 га.

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Парк создается за счет земель государственной собственности, распорядителем которых является Кабмин, выступающий от имени государства. Все земельные участки предоставляются парку в постоянное использование.

Также будет создана специальная администрация парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения Межигорье.

«Превращение парка в охраняемый законом памятник будет способствовать восстановлению видов животных и растений, сохранению биоразнообразия на территории. Под защитой окажутся редкие виды, занесенные в Красную книгу», — сообщил Мельничук.

Резиденция Межигорье использовалась четвертым президентом Виктором Януковичем до его побега из страны в 2014 году. 7 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о заочном аресте беглого президента Виктора Януковича по делу о завладении резиденцией Межигорье.