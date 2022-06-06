В Запорожской области ранили замкомандира спецполка Кадырова 6 июня, 10:37 Цей матеріал також доступний українською Межед Уцмигов попал под артобстрел, когда прятался в одном из домов в поселке Камышеваха (Фото:Baza)

Во время боевых действий в Запорожской области украинские военные ранили заместителя командира специального полка чеченской полиции имени Ахмата Кадырова.

Об этом сообщает прокремлевский пропагандистский Telegram-канал Baza.

Речь идет о подполковнике Межеде Уцмигове по кличке Моджахед.

Согласно имеющимся данным, кадыровец был ранен еще 2 июня в поселке Камышеваха.

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«Уцмигов с сотрудниками чеченского спецполка засели в одном из домов. Здесь они устроили так называемую „огневую точку“, чтобы прикрыть проход других бойцов. Начался артобстрел, в здание попал снаряд. „Моджахед“ с подчиненными успел выбежать из дома, но был ранен в ногу и получил контузию», — говорится в сообщении.

За несколько дней до этого в районе Камышевахи был ликвидирован замкомандира 4-го батальона этого же спецполка Заур Димаев.

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