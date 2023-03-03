Кабмин поддержал открытие Офиса Международного уголовного суда в Украине 3 марта, 18:32 Кабмин поддержал соглашение с Международным уголовным судом (Фото:NV)

Кабинет министров в пятницу, 3 марта, поддержал проект соглашения с Международным уголовным судом (МУС) о создании Офиса МУС в Украине.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, главным направлением работы Офиса — расследование дел, которые рассматривает Международный уголовный суд с начала российской агрессии против Украины в 2014 году.



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В компетенции МУС — судебное преследование ответственных за военные преступления, преступление геноцида и преступления против человечности. Украина признает юрисдикцию суда для обнаружения, уголовного преследования и судебного рассмотрения заказчиков и соучастников деяний, совершенных в Украине во время Революции Достоинства, а также преступлений, совершенных с 20 февраля 2014 года в соответствии с Римским статутом МУС.

3 марта президент Владимир Зеленский встретился во Львове с генеральными прокурорами стран — партнеров Украины и представителями международных институций. Там проходит первая специальная конференция United for Justice.

2 апреля прокурор МУС Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС.

Украина призывает создать специальный трибунал для привлечения к ответственности виновных в преступлении российской агрессии против Украины. Создание трибунала поддержали Европарламент и ПАСЕ своими резолюциями.