Международный уголовный суд открыл в Киеве крупнейшее представительство за пределами Гааги 14 сентября, 16:37 Андрей Костин и Карим Хан (Фото:Офис генерального прокурора)

В Киеве открылся полевой офис Международного уголовного суда. Об этом заявили генпрокурор Украины Андрей Костин и прокурор МУС Карим Хан во время брифинга в украинской столице в четверг, 14 сентября, передает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Костин заявил, что работа офиса позволит усилить взаимодействие между Украиной и Международным уголовным судом, повысить эффективность и оперативность реагирования на российские преступления на территории Украины.



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"…То, что мы видим в вопросах партнерства МУС с Украиной, развития партнерства с гражданским обществом, с другими государствами-членами ООН, государственными и негосударственными участниками МУС, — это не просто искра. Это рассвет нового времени, в котором мы должны проявить, и проявляем, выдержку и настойчивость, чтобы наши слова не были пустыми словами. Их чувствуют пострадавшие как в Украине, где я имею честь сейчас находиться, так и во всем мире", — сказал Карим Хан.

Украинский генпрокурор поблагодарил Хана за работу его и его команды для привлечения к ответственности виновных в международных преступлениях. В частности, он отметил выдачу ордера на арест российского диктатора Путина и так называемого детского омбудсмена страны-агрессора Марии Львовой-Беловой, а также то, что команда МУС спустя три дня после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС уже работала на подтопленных территориях в Херсонской области.

Полевой офис МУС в Украине — крупнейшее представительство МУС за пределами Гааги.



По данным Офиса генпрокурора, в Украине зарегистрировано более 104 тысяч военных преступлений и их количество увеличивается каждый день.

Инфографика: NV

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.