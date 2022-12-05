Те, кто покупает спутники. Сегодня отмечают День волонтера — главные факты о празднике и об украинцах, приближающих победу 5 декабря, 00:12 Сюжет Волонтеры ремонтируют дом в Никополе, который был поврежден российским обстрелом, 7 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

5 декабря отмечают Международный день волонтера. НВ рассказывает историю этого дня и приводит главные факты о волонтерском движении в Украине, которое приобрело черты всенародного после вторжения российской орды.

Как появился праздник

Международный день волонтеров — одна из специальных дат ООН, установленная резолюцией на 40-й сессии Генассамблеи в 1985 году.

Полное название праздника — Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития.

Видео дня

В своей резолюции ООН призвала правительства стимулировать волонтерскую деятельность.

Согласно отчету Организации Объединенных Наций за 2018 год, во всем мире волонтерством занимаются более 1 млрд человек, чья работа отвечает объемам, которые выполнили бы 109 млн человек, работая полный день.

На 70% волонтерская деятельность в мире неформальна — люди занимаются ею непосредственно в своих общинах, не участвуя ни в каких организациях. 30% волонтеров являются членами добровольных негосударственных организаций.

Волонтерское движение в Украине — начало

Мощным толчком для волонтерства в Украине стали Революция Достоинства и война на Донбассе.

Тысячи украинцев без какого бы то ни было принуждения помогали Майдану продуктами, теплыми вещами, палатками, деньгами. Впоследствии были налажено снабжение ВСУ и добровольческих подразделений, выполнявших задачи в зоне АТО, поскольку на тот момент обеспечение со стороны государства оставляло желать лучшего. Волонтеры собирали деньги и доставляли военным почти все необходимое — от продуктов питания, горючего, транспорта, медикаментов и одежды до бронежилетов, тепловизоров, беспилотников и спецтехники.

Первыми крупными волонтерскими объединениями стали:

Фонд оперативной национальной помощи Дианы Макаровой;

Крылья Феникса Юрия Бирюкова;

Народный тыл Георгия Туки;

Повернись живим, координатор — Виталий Дейнега;

Народный проект Давида Арахамии.



Также волонтеры занимались поиском, эксгумацией и вывозом тел военных, погибших в Донбассе. Сейчас этим ведает институт Уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах во главе с Олегом Котенко, который с 2014 года возглавлял общественную организацию Группа Патриот.

Среди направлений волонтерского движения в 2014—2022 годах также были медицинское, реабилитационное и помощь вынужденным переселенцам.

После полномасштабного вторжения

24 февраля 2022 года террористическое государство РФ начало массированное наступление на Украину, атакуя с севера, востока и юга. Сразу же стихийно организовалось мощное волонтерское движение помощи украинским военным и гражданским лицам, страдающим от войны.

Беспилотники для ВСУ, собранные на пожертвования украинцев / Фото: Сергей Стерненко / Facebook

Только организаций, оказывавших гуманитарную помощь, в первые дни вторжения было создано более 1700, писало издание The Village. Оценить количество граждан, вовлеченных в волонтерство, не представляется возможным — счет идет на десятки тысяч, а благотворительные взносы делают миллионы украинцев.

Волонтеры кормили тех, кто эвакуировался из зоны боевых действий, везли лекарства и продукты в больницы, помогали коммунальщикам разбирать завалы после бомбардировок. Особенно опасными для жизни были попытки доставить гуманитарные грузы на захваченные врагом территории.

Запросы военных на транспорт, бронежилеты, одежду и т. д. удовлетворялись путем сбора донатов через соцсети.

«Мы видим, что очень большое количество средств связи — от волонтеров. Транспорт почти весь волонтерский, это не государство покупает новый, это покупают волонтеры. Вопрос разведки — все это решается волонтерами. Учитывая еще питание, волонтеры удваивают вместо Министерства обороны реальный бюджет обороны», — говорил в июле военный журналист Юрий Бутусов.

Минобороны Украины еще в марте создало онлайн-платформу Люди для Украины, цель которой — объединить и скоординировать действия волонтеров, обеспечивающих потребности ВСУ и Территориальной обороны.

Министр Алексей Резников признал, что без помощи волонтеров было бы невозможно наладить в экстремальных условиях поставки в армию, в частности, бронежилетов и шлемов: «Зимой 2022-го украинские производители бронежилетов были способны изготовить 3-5 тыс. единиц брони в месяц. Что совершенно не отвечало запросам военных».

Проблемы движения

Волонтерское движение с 2014 года подвергалось дискредитации со стороны людей, которые использовали благотворительность украинцев ради собственного обогащения. Немало "фондов", прикрываясь помощью АТО, не учитывали собранные средства или перечисляли на нужды военных лишь незначительную часть. В 2015 году МВД обнародовало названия восьми псевдоволонтерских структур, относительно деятельности которых были начаты уголовные производства.

Ряд скандалов возник и в 2022 году. В сентябре президент Владимир Зеленский заявил: «Вклад наших волонтеров в победу Украины огромен. Но, к сожалению, всплывают факты и о нечестной деятельности. Один из таких — дело о продаже автомобилей для ВСУ, которое получило огласку».

Тогда Нацполиция выдвинула претензии двум львовским благотворительным фондам, закупавшим за границей автомобили для ВСУ. У активиста Святослава Литинского прошли обыски. Тот заявил, что подавал отчеты обо всех машинах, завезенных в Украину, и обвинил власти в необоснованном преследовании волонтеров, отправляющих амуницию ВСУ, отметив, что такие случаи участились в Украине.

Народный спутник

Впрочем, примеров синергии волонтеров и государства гораздо больше. Известные общественные деятели и мастера культуры становились лицами волонтерского движения. Фонд Повернись живим (его сейчас координирует Тарас Чмут), Сергей Стерненко, Роман Доник и многие другие активисты за эти девять месяцев собрали миллионные (в долларах) суммы на нужды армии.

Наиболее яркая история датирована летом 2022 года. Шоумен Сергей Притула вместе с блогером из Днепра Игорем Лаченковым собрали 600 млн грн на беспилотники Байрактар. Целью кампании было через неделю собрать на три Байрактара, а украинцы за три дня собрали на четыре.

После этого турецкая компания-производитель беспилотников Baykar сообщила, что не будет принимать деньги и бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.

Тогда Фонд Притулы купил на средства, собранные в рамках проекта Народный Байрактар, спутник компании ICEYE. Компания предоставила Минобороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих сателлитов, который собирает информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR). Кроме того, был приобретен доступ к созвездию спутников, благодаря чему украинские военные могут пользоваться базой их фото в течение года.

Министр Резников заявил, что это беспрецедентное достижение, учитывая возможности спутника ICEYE. «Наши военные и разведка не скрывали радости. Ведь сочетание качественных разведданных со спутников и возможностей высокоточного оружия действительно создает новые возможности… Это действительно хорошие новости, к которым причастны простые граждане, украинский бизнес, волонтеры, оборонное ведомство, военная разведка и специалисты Генштаба. Именно благодаря такому единству Украина обязательно победит!» — отметил он.