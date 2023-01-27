День памяти жертв Холокоста: Мы знаем и помним, что безразличие убивает вместе с ненавистью — Зеленский

27 января, 11:27
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Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти жертв Холокоста заявил, что безразличие и ненависть всегда только вдвоем способны творить зло.

«Сегодня, как и всегда, Украина чтит память миллионов жертв Холокоста. Мы знаем и помним, что безразличие убивает вместе с ненавистью. Равнодушие и ненависть всегда только вдвоем способны творить зло», — сказал глава государства в обращении, опубликованном на канале Офиса президента в Youtube.

Видео дня

По словам Зеленского, поэтому так важно, чтобы каждый, кто ценит жизнь, проявлял решительность, когда нужно спасать тех, кого ненависть стремится уничтожить.

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"Сегодня мы вспоминаем Праведников народов мира. Разных людей в разных странах, одинаково решительно спасавших жизнь. Сегодня мы вспоминаем решительность глобальной коалиции, остановившей нацизм», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=Zngning_eO4

Президент заявил, что сегодня мы повторяем еще более весомо, чем раньше: никогда снова — ненависти; никогда снова – безразличию.

«Чем больше народов мира преодолеют безразличие, тем меньше пространства в мире останется для ненависти. Вечная память всем жертвам Холокоста!», - сказал он.

27 января мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста - в этот день в 1945 году советские солдаты 1-го украинского фронта освободили узников крупнейшего нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

https://www.youtube.com/watch?v=U7pVEzcbeM8
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Холокост Владимир Зеленский День памяти жертв холокоста

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