День памяти жертв Холокоста: Мы знаем и помним, что безразличие убивает вместе с ненавистью — Зеленский 27 января, 11:27 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти жертв Холокоста заявил, что безразличие и ненависть всегда только вдвоем способны творить зло.

«Сегодня, как и всегда, Украина чтит память миллионов жертв Холокоста. Мы знаем и помним, что безразличие убивает вместе с ненавистью. Равнодушие и ненависть всегда только вдвоем способны творить зло», — сказал глава государства в обращении, опубликованном на канале Офиса президента в Youtube.

Видео дня

По словам Зеленского, поэтому так важно, чтобы каждый, кто ценит жизнь, проявлял решительность, когда нужно спасать тех, кого ненависть стремится уничтожить.

"Сегодня мы вспоминаем Праведников народов мира. Разных людей в разных странах, одинаково решительно спасавших жизнь. Сегодня мы вспоминаем решительность глобальной коалиции, остановившей нацизм», — сказал он.

Президент заявил, что сегодня мы повторяем еще более весомо, чем раньше: никогда снова — ненависти; никогда снова – безразличию.

«Чем больше народов мира преодолеют безразличие, тем меньше пространства в мире останется для ненависти. Вечная память всем жертвам Холокоста!», - сказал он.

27 января мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста - в этот день в 1945 году советские солдаты 1-го украинского фронта освободили узников крупнейшего нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.