День памяти жертв Холокоста: Мы знаем и помним, что безразличие убивает вместе с ненавистью — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти жертв Холокоста заявил, что безразличие и ненависть всегда только вдвоем способны творить зло.
«Сегодня, как и всегда, Украина чтит память миллионов жертв Холокоста. Мы знаем и помним, что безразличие убивает вместе с ненавистью. Равнодушие и ненависть всегда только вдвоем способны творить зло», — сказал глава государства в обращении, опубликованном на канале Офиса президента в Youtube.
По словам Зеленского, поэтому так важно, чтобы каждый, кто ценит жизнь, проявлял решительность, когда нужно спасать тех, кого ненависть стремится уничтожить.
"Сегодня мы вспоминаем Праведников народов мира. Разных людей в разных странах, одинаково решительно спасавших жизнь. Сегодня мы вспоминаем решительность глобальной коалиции, остановившей нацизм», — сказал он.
Президент заявил, что сегодня мы повторяем еще более весомо, чем раньше: никогда снова — ненависти; никогда снова – безразличию.
«Чем больше народов мира преодолеют безразличие, тем меньше пространства в мире останется для ненависти. Вечная память всем жертвам Холокоста!», - сказал он.
27 января мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста - в этот день в 1945 году советские солдаты 1-го украинского фронта освободили узников крупнейшего нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.