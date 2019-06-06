Международные кейсы и новые технологии. Форум по финансовой инклюзии объявил программу и спикеров Сегодня, 17:00 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Форум по финансовой инклюзии Форум по финансовой инклюзии

12 июня в Киеве пройдет второй Форум по финансовой инклюзии, организаторами которого являются Национальный банк Украины, проект USAID «Трансформация финансового сектора», Mastercard и Visa. На Форуме чиновники, представители бизнеса и эксперты будут говорить о доступности финансовых услуг в Украине. Они обменяются идеями о сотрудничестве государства и бизнеса по вовлечению украинцев в финансовую систему. Mastercard второй год является соорганизатором Форума: в этом году спикеры компании поделятся кейсами из других стран и обсудят эффективность платежных инноваций в вопросе финансовой включенности.

Опыт разных стран показывает, что чем активнее население пользуется финансовыми услугами, тем выше уровень благосостояния граждан и качество их жизни. Повышение финансовой инклюзии способствует увеличению притока иностранных инвестиций, увеличению туристических потоков, обеспечивает рост частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса.

Однако более трети украинцев не имеет банковский счет. А пользование интернет-банкингом в Украине в 7−8 раз меньше, чем в Польше или США. Это свидетельствует о большом потенциале для повышения финансовой включенности в Украине. Чтобы актуализировать этот вопрос, в Киеве уже второй год подряд проходит Форум по финансовой инклюзии.

На мероприятие этого года прибудет немало иностранных спикеров — из Австралии, Великобритании, Индии, Кении, Малайзии, Норвегии, Польши, США, Турции, Ямайки и других стран. Компания Mastercard пригласила на Форум представителей международных офисов: в Киев приедут вице-президент по глобальным программ Центра инклюзивного роста Mastercard Пайал Далал и президент Mastercard в Центральной и Восточной Европе Павел Рихлински. Также на Форуме выступит генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

Финансовая включенность в мире

Откроет Форум сессия по обмену опытом «Финансовая инклюзия: мировые тенденции и практики». В ней выступят:

Грета Булл, директор по вопросам финансов, конкуренции и мировой инновационной практики Группы Всемирного банка;

Кеннеди Комба, директор по стратегии и политики финансовой инклюзии Альянса для финансовой инклюзии ( AFI);

Мелани Вилльямс, координатор по вопросам национальной финансовой инклюзии технического секретариата Национального совета по финансовой инклюзии Ямайки;

Пайал Далал, вице-президент по глобальным программам Центра инклюзивного роста Mastercard.

Спикеры будут говорить о роли финансовых учреждений и центральных банков в вовлечении населения в финансовую систему и продемонстрируют примеры из других стран. Также эксперты обсудят значение новых технологий в снятии барьеров между гражданами и финансовым сектором.

Пайал Далал, вице-президент по глобальным программ Центра инклюзивного роста Mastercard, в рамках первой сессии расскажет о подходах и проектах, которые задействовала Mastercard в разных странах. «Недостаточный уровень финансовой включенности и безопасности не только влияет на граждан и малый бизнес, но и препятствует экономическому развитию и всестороннему росту стран. Mastercard уже помогла включить в финансовую систему почти 340 миллионов человек, которые были исключены ранее. Наша цель — до 2020 включить 500 миллионов человек, в том числе 40 миллионов торговцев», — комментирует Пайал Далал.

Как использовать инновации в сотрудничестве государства и финансовой отрасли

Также в программе Форума — панельная дискуссия на тему: «Бизнес и инновации: тандем правительства и отрасли». Во время нее участники обсудят эффективность цифровых технологий и их влияние на доступность финансовых услуг.

В дискуссии примут участие:

Валерий Сероштан, директор по развитию бизнеса РЕНОМЕ-СМАРТ;

Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове;

Малит Гунаекара, консультант Deloitte, Индия;

Гёкхан Озалан, менеджер по коммерческому развитию, Turkcell Payment & E-Money services inc., Turkcell, Турция;

Архит Рао, руководитель отдела развития бизнеса, Express Automation, Кения;

Рейчел Нгули, менеджер продуктов и услуг M. PESA, Кения;

Светлана Чирва, региональный менеджер по Украине, Молдове и Беларуси, Visa.

Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове, расскажет, как меняется платежный рынок Украины и какие глобальные инновации в платежах стоит ждать. «Украинцы с готовностью пользуются инновациями. Наша страна уже входит в топ-5 мировых лидеров по количеству NFC-платежей с Mastercard, а платежная инфраструктура стабильно развивается. Однако есть сферы, где сегодня преобладают наличные — в частности, в малом и среднем бизнесе. Чтобы увеличить уровень финансовой включенности в Украине, нужны консолидированные усилия всех игроков рынка и стейкхолдеров, которые продемонстрируют преимущества жизни и ведения бизнеса без наличных», — подчеркивает Инга Андреева.

Второй Форум по финансовой инклюзии состоится 12 июня 2019 года в инновационном парке UNIT. City (Киев, ул. Дорогожицкая, 3). С подробной программой и информацией о событии можно ознакомиться на сайте finclusion.bank.gov.ua.

Следите за обновлением программы и анонсами спикеров на Facebook-страницах Национального банка Украины, организаторов и на странице события www.facebook.com/events/2 288 803 674 718 688/, а также по хештегами #ВключайГроші и #FinclusioninUA.

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