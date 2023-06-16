Международные эксперты считают «весьма вероятным», что Россия стоит за подрывом Каховской ГЭС 16 июня, 15:42 Каховская ГЭС (Фото:Фото Maxar от 5 июня)

Эксперты из международной юридической фирмы Global Rights Compliance, помогающие в расследовании подрыва Каховской ГЭС, заявили, что «вероятнее всего» разрушение дамбы было вызвано взрывчаткой, заложенной россиянами.

Об этом говорится в предварительных выводах фирмы, сообщает Reuters.

«Доказательства и анализ имеющейся информации, включая сейсмические датчики и обсуждения с ведущими экспертами по разрушению, указывают на то, что существует высокая вероятность, что разрушение было вызвано заранее установленными взрывчатыми веществами, расположенными в критических точках структуры дамбы», — сообщают представители фирмы.

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Эксперты посетили Херсонскую область 10−11 июня вместе с генеральным прокурором Украины и командой Международного уголовного суда.

Участвующий в полевой миссии в Херсоне старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Сайед Хан сказал, что вероятность того, что дамбу взорвана российской стороной с помощью заранее установленной взрывчатки, составляет " 80% и более".

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Он заявил, что согласно результатам исследования, выводы базируются не только на сейсмических сенсорах и одном из ведущих поставщиков открытой разведки, но и на основе предварительных задокументированных атак, в том числе и атак на критическую водную инфраструктуру, включая сооружения и трубопроводы.



Сообщается, что теория о том, что прорыв дамбы мог быть вызван небрежностью в управлении, была отвергнута.



Британская адвокат Катриона Мердок, руководившая расследованием мобильной группы правосудия, заявила, что умышленное нападение на дамбу является военным преступлением, поскольку оно считается гражданским по своей природе, если нет действительной военной цели.



" Даже в весьма неправдоподобном сценарии, где плотина или даже прилегающая к ней территория составляли бы валидную военную цель, которая оправдывала бы разрушение плотины, она все равно пользуется повышенной защитой согласно международному гуманитарному праву", — заявила она.



В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и деревни ниже по Днепру затопило полностью или частично.



Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет .



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Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд .



11 июня Международный уголовный суд ( МКС) начал расследование подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, на днях представители МКС посетили Херсонщину.