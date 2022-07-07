Между оккупированными Мелитополем и Токмаком взорвали мост

7 июля, 05:22
Мост под Мелитополем, взорванный партизанами в апреле. По этому мосту оккупанты возили технику и боеприпасы. (Фото:Эспрессо)

Мост под Мелитополем, взорванный партизанами в апреле. По этому мосту оккупанты возили технику и боеприпасы. (Фото:Эспрессо)

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что между оккупированными Мелитополем и Токмаком взорвали мост.

«Между Мелитополем и Токмаком „устал“ очередной мост. Новобогдановка — Троицкое», — заявил Старух.

Читайте также:
На южном направлении ликвидировали 38 российских военных и девять единиц техники

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях в Запорожской и Херсонской областях.

Видео дня

«Наконец-то ощущается, что очень мощно заработала западная артиллерия, то оружие, которые мы получили от западных партнеров. Ее точность действительная такая, какая необходима. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов», — сказал он во время вечернего видеообращения.

https://www.youtube.com/watch?v=51GCa73qP7k
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Мелитополь Война в Украине Мост Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Главные вопросы о санкциях. Что и как влияет на Россию

Что происходит на санкционном фронте

7 июля, 00:20
Мнения
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Kirill Kallinikov/Kremlin via REUTERS)
«Византийская азиатчина» /
Как Запад наконец-то начал понимать реальное лицо России и Путина — интервью с Климкиным
6 июля, 23:08
Страны
Народный депутат Украины Роман Костенко (Фото:Роман Костенко/Facebook)
«Автомат — это последний аргумент» /
Людьми эту войну не выиграть, Украине нужна техника — интервью с Романом Костенко
6 июля, 20:29
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X