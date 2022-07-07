Между оккупированными Мелитополем и Токмаком взорвали мост
Мост под Мелитополем, взорванный партизанами в апреле. По этому мосту оккупанты возили технику и боеприпасы. (Фото:Эспрессо)
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что между оккупированными Мелитополем и Токмаком взорвали мост.
«Между Мелитополем и Токмаком „устал“ очередной мост. Новобогдановка — Троицкое», — заявил Старух.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях в Запорожской и Херсонской областях.
«Наконец-то ощущается, что очень мощно заработала западная артиллерия, то оружие, которые мы получили от западных партнеров. Ее точность действительная такая, какая необходима. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов», — сказал он во время вечернего видеообращения.
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