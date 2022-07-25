Погибли двое взрослых и ребенок. Между Мелитополем и Бердянском российский КАМАЗ переехал легковую машину — Федоров

25 июля, 17:40
Двое взрослых и ребенок погибли на месте (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Двое взрослых и ребенок погибли на месте (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

В понедельник, 25 июля, на трассе между временно оккупированными Мелитополем и Бердянском российский военный КАМАЗ переехал легковую машину с тремя людьми.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

По его данным, в результате двое взрослых и ребенок погибли на месте.

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«То, что даже нельзя назвать зверством, ведь рашисты точно не люди и хуже самых диких животных. Надеюсь, застанут ад при жизни от наших военных», — написал он.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Войска РФ Бердянск Мелитополь

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