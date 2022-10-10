Метро в Харькове работает в режиме укрытия, поезда не ездят

10 октября, 11:11
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Харьковский метрополитен (Фото:Официальный Telegram-канал КП «Харьковский метрополитен».)

Харьковский метрополитен (Фото:Официальный Telegram-канал КП «Харьковский метрополитен».)

В Харькове метрополитен приостановил перевозку пассажиров по техническим причинам. Об єтом сообщает пресс-служба горсовета.

Сообщается, что все станции метро работают в режиме укрытия.

Ранее в понедельник оккупанты нанесли 3 удара по Харькову. Из-за повреждения объекта критической инфраструктуры в городе перебои со светом и водой.

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Наземный электротранспорт в городе остановлен. Городские власти пытаются закрыть маршруты автобусами.

Редактор: Люба Балашова

Теги:   Метро Харьков Метрополитен Война России против Украины

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