Метро в Харькове работает в режиме укрытия, поезда не ездят
Харьковский метрополитен (Фото:Официальный Telegram-канал КП «Харьковский метрополитен».)
В Харькове метрополитен приостановил перевозку пассажиров по техническим причинам. Об єтом сообщает пресс-служба горсовета.
Сообщается, что все станции метро работают в режиме укрытия.
Ранее в понедельник оккупанты нанесли 3 удара по Харькову. Из-за повреждения объекта критической инфраструктуры в городе перебои со светом и водой.
Наземный электротранспорт в городе остановлен. Городские власти пытаются закрыть маршруты автобусами.