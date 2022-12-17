Метро Киева сегодня утром возобновляет работу — Кличко

17 декабря, 07:25
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Метро возобновляет работу (Фото:КП Киевский метрополитен / Facebook)

Метро возобновляет работу (Фото:КП Киевский метрополитен / Facebook)

Киевское метро утром в субботу, 17 декабря, возобновило работу после того, как поезда временно прекратили курсировать из-за аварийного отключения электричества, вызванного очередным российским обстрелом.

«Сегодня в 7:30 возобновляет работу киевское метро», — сообщил утром в субботу мэр Киева Виталий Кличко.

В КГГА отметили, что поезда курсируют с интервалом выходного дня, который составляет 10 минут.

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Подземные станции также работают как укрытие во время воздушной тревоги.

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Накануне в Киеве остановили движение электротранспорта, в том числе и всех трех веток метро, из-за большой потери генерации электричества. На маршруты вывели автобусы, а для сообщения между правым и левым берегом запустили электропоезда, ходящие по маршруту электрички.

В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Целями ударов стали энергообъекты во многих областях.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы. Позже стало известно, что Киев атаковали 40 ракет, 37 из них были сбиты.

В целом РФ выпустила по Украине 74 ракеты, из них сбили 60. Укрэнерго ввело режим чрезвычайной ситуации из-за последствий ракетных ударов.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Киев КГГА Виталий Кличко Метро Метрополитен Электричество Киевский метрополитен Электроснабжение Свет Отключения света Киевское метро Война России против Украины

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