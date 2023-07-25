



События последних лет продемонстрировали нам мощный потенциал бизнеса в сфере социального благополучия. В этот сложный для Украины период способность создавать позитивные изменения в жизни людей и поддерживать уязвимые группы населения приобрела особое значение. METRO Украина — один из тех бизнесов, которые готовы приоритезировать благосостояние общественности. О том, как война повлияла на работу компании и подход к социальной ответственности и благотворительности, рассказала СЕО METRO Украина — Елена Вдовиченко.



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Елена Вдовиченко, СЕО METRO Украина

METRO Украина работает на рынке уже 20 лет. Как миссия и ценности компании развивались за этот период?

Компания METRO Украина всегда стремилась быть лидером поддержки независимого бизнеса. Мы фокусируемся на всесторонней помощи и развитии наших профессиональных клиентов: гостиниц, ресторанов, служб кейтеринга (HoReCa), а также частных предпринимателей. Наша миссия — обеспечивать клиентов качественными товарами в торговых центрах и онлайн с профессиональной доставкой, а также диджитальными и финансовыми решениями. Мы не оставляем без внимания и наших конечных потребителей, которым предлагаем качественные товары по доступной цене в одном месте. Стремимся, чтобы клиенты были всегда довольны и возвращались к нам снова.

С началом полномасштабного вторжения рф изменилась не только Украина, но и весь мир. Мы осознали, что имеем дело с врагом, который стремится уничтожить украинскую нацию. Поэтому METRO сфокусировалась на поддержке страны и граждан: оперативно скорректировала логистику, возобновила импорт, предоставила тонны помощи гуманитарным фондам, военным частям и временно перемещенным лицам.

Война ставит перед бизнесом новые вызовы, однако не может лишить нас главных ориентиров METRO: устойчивое развитие и социальная ответственность. Именно поэтому нашей целью остается помогать и реализовать социальные инициативы, актуальные для нашего общества. Ценности METRO неизменны — взаимоподдержка, взаимопомощь и готовность защищать страну.

Как METRO поддерживает малый и средний бизнес в Украине?

Мы предлагаем ряд комплексных решений, помогающих экономить время, усилия и средства наших HoReCa-клиентов. Это специальная система тройного ценника (покупатель платит меньше, покупая от 2−3 единиц товара), онлайн-заказ и служба доставки, услуги сейлз-менеджеров, финансовая поддержка в формате кредитных линий, коммуникационная и консультационная поддержка, юридические консультации, продвижение в соцсетях и обратная связь. Мы спонсируем мероприятия наших профессиональных клиентов с целью популяризации украинской кухни. Динамичная операционная модель позволяет быстро реагировать на запросы клиентов, изменяя и адаптируя бизнес в соответствии с их потребностями.

Мы верим, что даже несмотря на кризис, связанный с полномасштабной войной России против Украины, сфера гостеприимства в Украине имеет мощный потенциал. Именно поэтому стремимся помогать клиентам развивать бизнес и повышать их конкурентоспособность. Для этого создаем современные digital-инструменты, призванные совершенствовать сферу гостеприимства.

Фото: METRO Украина

Изменила ли война ваш подход к КСО и благотворительности? Какие направления стали приоритетными для METRO?

После шока первых дней с начала российского вторжения МЕТРО Украина поняла, что мы нужны не только своим родным, своей команде и компании, — мы обязаны протянуть руку помощи нашему государству.

Большинство тех проектов, которые успешно воплощались в жизнь до войны, к сожалению, потеряли актуальность, а вещи, которые казались сверхважными когда-то, стали не актуальными сегодня. Помощь ВСУ и людям, пострадавшим от войны, стала нашим приоритетом № 1. Наш принцип — стремиться помочь всем, кто в этом нуждается. Мы помогаем воинским частям ВСУ, волонтерским организациям, больницам, заведениям, которые готовят для воинов, а также приютам для животных. Когда ВСУ освобождают новые территории, мы считаем своим долгом помочь. Так, после деоккупации Херсона мы передаем туда гуманитарную помощь.

Несмотря на все, мы концентрируемся на том, чтобы обеспечивать свою операционную деятельность на достойном уровне и воплощать инициативы из сферы устойчивого развития. Именно такой инициативой стало открытие в одном из наших торговых центров первого в Киеве социального кафе-пекарни Sunshine Café, где работают люди с интеллектуальными нарушениями и синдромом Дауна. Компания METRO Украина стала надежным партнером этого социально важного проекта по созданию мира, в котором каждый имеет право быть собой. Мы предоставляем команде кафе всестороннюю поддержку: аренду помещения на льготных условиях; профессиональное оборудование; кухонную посуду; ингредиенты для блюд; профессиональные консультации и кулинарные мастер-классы для работников кафе от HoReCa-клиентов нашей сети.

Фото: METRO Украина

О каких объемах благотворительной помощи идет речь с начала войны?

С февраля 2022 года мы передали продукции на сумму более 50 млн грн. На благотворительность мы ежемесячно выделяем бюджет около 3,5−4 млн грн. Кроме этого, в первые дни полномасштабного вторжения из соображений безопасности мы вынуждены были закрыть ТЦ в Мариуполе, Харькове и Николаеве. Мы передали местным военно-гражданским администрациям из этих ТЦ всю продукцию, в которой они нуждались, на сумму более 85 млн грн. Компания активно поддерживает гуманитарный штаб при Офисе Президента Украины, Национальную полицию Украины, городские и районные государственные администрации.

Инфографика: METRO Украина

Мы активно реагируем на потребности местных общин во время массированных ракетных атак и техногенных катастроф. Тесное сотрудничество с органами местного самоуправления позволяет оперативно передавать самое необходимое для населения: продукты, воду, гигиенические наборы, корма для животных. Мы также провели акцию «Несокрушимая Пасха» и передали товары из собственного ассортимента в 17 городов нашего присутствия в Украине. Часть помощи передали общине г. Бахмут — людям, которые, к сожалению, стали временно перемещенными лицами и находятся далеко от своих домов и мечтают о возвращении домой.

Продовольственная безопасность в Украине также приобрела особое значение, а нашей главной задачей как социально ответственного бизнеса является эффективное обращение с пищевыми продуктами. С этой целью в компании действует политика по уменьшению пищевых отходов. Мы передаем в благотворительные организации, которые занимаются животными, товары с поврежденной упаковкой или те, срок которых подходит к концу.

К годовщине полномасштабного вторжения МЕТRО Украина передала противотуберкулезным учреждениям вещи первой необходимости, которые улучшат условия вынужденного длительного пребывания их пациентов в укрытиях гражданской защиты во время воздушных тревог.

Фото: METRO Украина

Расскажите подробнее о Программе благодарности для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны от METRO

Команда METRO Украина запустила Программу благодарности для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. В ней уже зарегистрировались 600 участников, которые теперь имеют возможность воспользоваться дополнительными скидками на ассортимент товаров во всех работающих торговых центрах METRO в Украине.

Чтобы стать участником, в одном из ТЦ METRO нужно показать удостоверение участника боевых действий или удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны, заполнить анкету и получить карточку клиента. Участники программы получат 3% скидки на все товары в магазине и 7% скидки на товары собственных торговых марок METRO.

Эта программа является нашим способом поблагодарить и поддержать защитников и защитниц. Мы хотим, чтобы они знали, что мы очень ценим то, что они делают для всех нас каждый день.

Как вы заботитесь о сотрудниках и их семьях после полномасштабного вторжения? Что является приоритетом для вас сегодня?

С 2016 года мы развиваем культуру заботы в METRO Украина, поэтому эффективные алгоритмы поддержки сотрудников и их семей уже хорошо отработаны. Эти алгоритмы основаны на 4 столпах благополучия — физическом, финансовом, ментальном и социальном здоровье. С первого дня полномасштабной войны мы сфокусировались на безопасности наших людей: эвакуировали сотрудников из опасных районов, организовали коммуникационные каналы взаимопомощи, предоставили корпоративный транспорт для выезда в другие города и за границу.

Мы понимали, что в среде полной неопределенности мы должны стать надежной опорой и придать нашим людям уверенность в завтрашнем дне. Поэтому мы приняли решение о компенсации стоимости проживания для семей, сохранении зарплат тем, кто не мог работать или мобилизовался, двойную оплату тем, кто смело выходил работать в торговые центры.

Мы делали общие собрания компании еженедельно, поддерживали связь с каждым сотрудником ежедневно, назначили координаторов для решения насущных вопросов перемещенных лиц в Польше, Германии и Молдове.

Мы запустили программу поддержки ментального и социального благополучия «Бок о бок». К ней присоединились 95% наших людей. В рамках инициативы сотрудники собирались на мастер-майнд встречи, где помогали друг другу прожить опыт того периода, а также общались с экспертами. Кроме этого, мы организовали для сотрудников 516 индивидуальных консультаций с психотерапевтами.

Мы продолжаем фокусироваться на благополучии наших людей и их семей с помощью пространства «METROдумцы» и персонализации опыта сотрудника. Мы утвердили и начали первую фазу развития платформы безбарьерности «Непредвзятые». Она призвана укрепить беспристрастное отношение к различным мыслям и опытам, полученным людьми в военное время, а также подготовить почву для возвращения ветеранов и ветеранок к повседневной жизни.

Что мотивирует вас помогать украинцам во время этого сложного периода?

Фото: METRO Украина

METRO Украина — это прежде всего украинцы. Мы чрезвычайно мотивированы защищать наше государство, отстаивать свободу и независимость. Несмотря на все препятствия, мы продолжаем устойчиво работать и восстанавливать страну.

METRO чрезвычайно гордится каждым сотрудником, работающим с нами. Они делают все возможное на своем месте — на фронте и в тылу, поддерживая фронт. Кто-то вступил в ряды ВСУ; кто-то, несмотря на любые обстоятельства, ежедневно выходит на работу, чтобы обеспечивать продуктами украинцев; кто-то занимается волонтерством. Мы с гордостью рассказываем о храбрости и силе этих людей и вдохновляемся их примером. Они побуждают нас делать и помогать еще больше.