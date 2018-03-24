Метро на Виноградарь: на какой стадии сейчас и скоро ли запустится

Строительство метро на Виноградарь в Киеве согласовала профильная комиссия Киевсовета. Депутаты предварительно утвердили предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу девяти участков метрополитена в аренду на 7 лет. Киевский метрополитен должен устроить там строительные площадки для стоительства подземки - от станции Сырецкая на жилой массив Виноградарь.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

После завершения строительства участки в пределах станций будет обслуживать метрополитен. Остальные вернут в городские земли общего пользования. В бюджете на этот год Киевсовет предусмотрел 1,5 миллиарда гривен на строительство метро на Виноградарь. И при необходимости планирует увеличить эти расходы до 2,5 миллиарда.

Работы по строительству метро на Виноградарь начнутся по плану уже в этом году, отметила в комментарии Радио НВ пресс-секретарь киевского метрополитена Наталья Макогон. По ее словам, это произойдет фактически сразу после определения подрядчика.

Метро на Виноградарь от станции Сырец включает четыре станции

Начало аукциона в системе ProZorro запланировано на 7 мая. В метрополитене рассчитывают, что победитель конкурса построит необходимую часть метро за три года - до апреля 2021 года. Эти сроки вполне реальны, сказал в комментарии НВ эксперт в сфере транспорта Александр Кава. Главное, добавил он, чтобы было соответствующее финансирование.

Метро на Виноградарь от станции Сырец включает четыре станции. Первая очередь строительства это станции - Мостицкая и Проспект Правды. Вторая - ответвление на Виноградарь. Третья очередь - Улица Маршала Гречко и электродепо. Общая протяженность участка составляет почти 7,5 километра, стоимость - более 11 миллиардов гривен. Из этой суммы 7 миллиардов 700 миллионов - строительные работы. Более 1 миллиарда - оборудование, мебель и инвентарь. 2 миллиарда 300 миллионов - прочие расходы. Продолжительность строительства будет составлять 107 месяцев, пропускная способность линии - 40 поездов в час, а провозная способность - почти 35 тысяс пассажиров в час.

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Еще один продолжительный проект - метро на Троещину. Весной прошлого года Киевская городская администрация договорилась с китайской компанией China Railway International Group о строительстве Подольско-Выгуровской линии метро на жилой массив Выгуровщина - Троещина. Она будет состоять из 14 станций. Строительство линии будет проходить в две очереди, каждая из которых будет длиться три-четыре года. Стоимость этой линии оценивается более чем в 30 миллиардов гривен. Однако пока все это лишь меморандум. И, по прогнозам экспертов, в ближайшие 15 лет метро на Троещину так и не появится.

Ранее велось строительство метрополитена также в Донецке, когда город был подконтролен Украины. Но за неимением финансирования его остановили. В далекой перспективе также планировалось построить метро во Львове.