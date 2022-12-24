В Киеве на станции Лесной пассажир попал под поезд: движение по красной ветке ограничено 24 декабря, 17:29 В Киеве пассажир попал под поезд метро (Фото:КП Киевский метрополитен / Facebook)

В киевском метро в субботу, 24 декабря, на станции Лесной пассажир попал под поезд. В связи с этим движение поездов по красной линии происходит от станции Академгородок до станции Дарница.

Об этом сообщили в КГГА.

Отмечается, что на место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа.

«Об изменениях и возобновлении движения поездов сообщим дополнительно», — подчеркнули в КГГА.

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