В Киеве на станции Лесной пассажир попал под поезд: движение по красной ветке ограничено
В Киеве пассажир попал под поезд метро (Фото:КП Киевский метрополитен / Facebook)
В киевском метро в субботу, 24 декабря, на станции Лесной пассажир попал под поезд. В связи с этим движение поездов по красной линии происходит от станции Академгородок до станции Дарница.
Об этом сообщили в КГГА.
Отмечается, что на место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа.
«Об изменениях и возобновлении движения поездов сообщим дополнительно», — подчеркнули в КГГА.