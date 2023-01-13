Пропагандистам в РФ рекомендуют хвалить Шойгу и Герасимова, а также игнорировать ЧВК Вагнера — военная разведка
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, российский диктатор Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)
Разведка сообщает, что в России подготовили новые рекомендации по освещению войны. Теперь пропаганде нужно хвалить главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника оккупационными войсками Валерия Герасимова, а также игнорировать ЧВК Вагнера.
«Военное командование государства-агрессора создало специальный документ, которым определяется, как именно кремлевским пропагандистам нужно освещать события войны против Украины», — пишет пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram.
По их данным, общие рекомендации содержат одиннадцать пунктов, которые включают:
- Ориентировку на информацию исключительно из согласованных Минобороны РФ источников;
- Акцентирование в информационных материалах и комментариях «независимых» экспертов на ведущей и положительной роли лично Сергея Шойгу и Валерия Герасимова;
- Оправдание ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, ссылаясь на «вынужденность» таких действий;
- Подчеркивание темы предоставления Украине западного вооружения, особо рекомендуется сосредоточить внимание на том, что «Россия проводит военную операцию не против Украины, а против всего НАТО»;
- Отказ от упоминания ЧВК «Вагнер» в положительном контексте, делать акцент на чрезмерных человеческих потерях и бессодержательных атаках ЧВК;
- Отслеживание и цитирование публикаций в иностранных СМИ об успехах вооруженных сил РФ и неудаче ВСУ. Особое внимание предлагается сконцентрировать на заявлениях западных и украинских политиков, которые можно интерпретировать в подобном ключе.
«В целом документ свидетельствует о кардинальном изменении акцентов по освещению хода событий в войне против Украины, а также обострению политической борьбы внутри страны-агрессора», — убеждены в ГУР.
В среду, 11 января, Минобороны страны-агрессора РФ назначило командующим оккупационными войсками в Украине главу Генштаба Валерия Герасимова, а его предшественника на этом посту Сергея Суровикина сместили до заместителя командующего.
В Генеральном штабе ВСУ считают, что частые кадровые изменения в руководстве российских оккупационных сил свидетельствуют о проблемах в управлении войсками.