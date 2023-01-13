Пропагандистам в РФ рекомендуют хвалить Шойгу и Герасимова, а также игнорировать ЧВК Вагнера — военная разведка 13 января, 17:12 Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, российский диктатор Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Разведка сообщает, что в России подготовили новые рекомендации по освещению войны. Теперь пропаганде нужно хвалить главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника оккупационными войсками Валерия Герасимова, а также игнорировать ЧВК Вагнера.

«Военное командование государства-агрессора создало специальный документ, которым определяется, как именно кремлевским пропагандистам нужно освещать события войны против Украины», — пишет пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram.

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По их данным, общие рекомендации содержат одиннадцать пунктов, которые включают:

Ориентировку на информацию исключительно из согласованных Минобороны РФ источников;

Акцентирование в информационных материалах и комментариях « независимых» экспертов на ведущей и положительной роли лично Сергея Шойгу и Валерия Герасимова;

независимых» экспертов на ведущей и положительной роли лично Сергея Шойгу и Валерия Герасимова; Оправдание ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, ссылаясь на «вынужденность» таких действий;

Подчеркивание темы предоставления Украине западного вооружения, особо рекомендуется сосредоточить внимание на том, что « Россия проводит военную операцию не против Украины, а против всего НАТО»;

Россия проводит военную операцию не против Украины, а против всего НАТО»; Отказ от упоминания ЧВК « Вагнер» в положительном контексте, делать акцент на чрезмерных человеческих потерях и бессодержательных атаках ЧВК;

Вагнер» в положительном контексте, делать акцент на чрезмерных человеческих потерях и бессодержательных атаках ЧВК; Отслеживание и цитирование публикаций в иностранных СМИ об успехах вооруженных сил РФ и неудаче ВСУ. Особое внимание предлагается сконцентрировать на заявлениях западных и украинских политиков, которые можно интерпретировать в подобном ключе.

«В целом документ свидетельствует о кардинальном изменении акцентов по освещению хода событий в войне против Украины, а также обострению политической борьбы внутри страны-агрессора», — убеждены в ГУР.

В среду, 11 января, Минобороны страны-агрессора РФ назначило командующим оккупационными войсками в Украине главу Генштаба Валерия Герасимова, а его предшественника на этом посту Сергея Суровикина сместили до заместителя командующего.

В Генеральном штабе ВСУ считают, что частые кадровые изменения в руководстве российских оккупационных сил свидетельствуют о проблемах в управлении войсками.