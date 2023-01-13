Пропагандистам в РФ рекомендуют хвалить Шойгу и Герасимова, а также игнорировать ЧВК Вагнера — военная разведка

13 января, 17:12
Поделиться:
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, российский диктатор Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, российский диктатор Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Разведка сообщает, что в России подготовили новые рекомендации по освещению войны. Теперь пропаганде нужно хвалить главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника оккупационными войсками Валерия Герасимова, а также игнорировать ЧВК Вагнера.

«Военное командование государства-агрессора создало специальный документ, которым определяется, как именно кремлевским пропагандистам нужно освещать события войны против Украины», — пишет пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram.

Видео дня

По их данным, общие рекомендации содержат одиннадцать пунктов, которые включают:

  • Ориентировку на информацию исключительно из согласованных Минобороны РФ источников;
  • Акцентирование в информационных материалах и комментариях «независимых» экспертов на ведущей и положительной роли лично Сергея Шойгу и Валерия Герасимова;
  • Оправдание ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, ссылаясь на «вынужденность» таких действий;
  • Подчеркивание темы предоставления Украине западного вооружения, особо рекомендуется сосредоточить внимание на том, что «Россия проводит военную операцию не против Украины, а против всего НАТО»;
  • Отказ от упоминания ЧВК «Вагнер» в положительном контексте, делать акцент на чрезмерных человеческих потерях и бессодержательных атаках ЧВК;
  • Отслеживание и цитирование публикаций в иностранных СМИ об успехах вооруженных сил РФ и неудаче ВСУ. Особое внимание предлагается сконцентрировать на заявлениях западных и украинских политиков, которые можно интерпретировать в подобном ключе.
Читайте также:

Люди стоят перед баннером с цитатой президента России Владимира Путина (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) Кремлевская пропаганда пыталась донести через Запад нарратив о мирных переговорах — Центр противодействия дезинформации

«В целом документ свидетельствует о кардинальном изменении акцентов по освещению хода событий в войне против Украины, а также обострению политической борьбы внутри страны-агрессора», — убеждены в ГУР.

В среду, 11 января, Минобороны страны-агрессора РФ назначило командующим оккупационными войсками в Украине главу Генштаба Валерия Герасимова, а его предшественника на этом посту Сергея Суровикина сместили до заместителя командующего.

В Генеральном штабе ВСУ считают, что частые кадровые изменения в руководстве российских оккупационных сил свидетельствуют о проблемах в управлении войсками.

https://www.youtube.com/embed/BP5ih-29sjg
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Сергей Шойгу Разведка Войска РФ Валерий Герасимов Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X