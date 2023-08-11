«Метки снимали в России». Боец Сил спецопераций рассказал о российских ИПСО в начале полномасштабного вторжения 11 августа, 21:16 Шеврон бойца подразделения ИПСО ССО с позывным Браво (Фото:скриншот видео / ССО України / SOF UA / YouTube)

Защитник Украины из подразделения ИПСО (информационно-психологических спецопераций) Сил спецопераций рассказал о российских информационных атаках в начале полномасштабного вторжения.

В интервью, опубликованном на YouTube-канале ССО Украины, военнослужащий рассказал, что в начале полномасштабного вторжения страна-агрессор начала по подготовленным материалам штурмовать украинское информационное пространство и сеять панику среди украинцев. По его словам, украинское общество «мобилизовалось» примерно через восемь-десять дней, а первые 48 часов россияне вели массированный информационный штурм.



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«Банальный пример — метки на автодорогах. В большинстве [случаев] это заранее подготовили на территории России, отсняли, а уже потом распространили в нашем информационном пространстве», — заявил он.

К таким же вражеским ИПСО, по словам военного, относились фейки о «наступлении» на Житомирскую область и захвате Киева. Боец добавил, что украинские ССО боролись с вражескими фейками и, «судя по результатам, довольно неплохо».

В Центре противодействия дезинформации ранее сообщали, что ИПСО вокруг меток на дорогах и зданиях россияне использовали, чтобы «погрузить украинцев в дискомфортную психологическую ситуацию, посеять панику и страх», и этот фейк тогда «неплохо сработал».