Сталь, амуниция и помощь на 1,5 млрд грн. Как бизнес помогает украинцам в войне с РФ 24 июня, 09:17 Партнерский проект Цей матеріал також доступний українською depositphotos

Наша сила — в единстве. Это понимает каждый украинец и делает все, что в его силах, чтобы помочь Вооруженным силам Украины. Такое действенное неравнодушие и есть тот путь, который приведет нас к победе.

Украинские бизнесмены с первых дней войны активно поддерживают наших военных всем необходимым. И эта помощь стала важной составляющей обыденной жизни.

Метинвест: амуниция для армии и гуманитарная помощь на 1,5 млрд грн

Горно-металлургическая группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского направила свои ресурсы в поддержку ВСУ и мирного населения.

Фото: Метинвест

Компания передает военным более 100 тысяч бронежилетов. Метинвест производит спецсталь, из которой еженедельно производится около 2 000 бронежилетов. Остальное снаряжение группа закупает за границей. В настоящее время ВСУ получили также 400 дронов, 1 150 тепловизоров, 8 100 бронекасок и 25 тысяч турникетов и аптечек. Амуниция и техника пополнила арсенал Национальной гвардии Украины, разведчиков и сухопутных войск.

Также бронежилеты и каски уже получили более 2000 мобилизованных работников компании. Кроме того, группа приобрела 200 бронежилетов для коммунальщиков Покровской общины. Еще 80 касок и бронежилетов получили спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и сотрудники критической инфраструктуры Авдеевки.

Из стали Метинвеста изготовлено около 60 000 противотанковых ежей и 20 000 шипованных цепей против колесной техники. По запросу военных группа также предоставляет автотранспорт и горючее.



Фото: Метинвест

К тому же компания передала 20 тонн катанки для производства мобильных бастионов и около 3000 тонн песка и щебня, а также 2400 железобетонных блоков и плит для обустройства блокпостов и защиты объектов социальной инфраструктуры.

Всего с начала войны на поддержку армии, гуманитарную помощь украинцам и своим сотрудникам Метинвест направил более 1,5 млрд грн.

Slots City Foundation: для ВСУ 1 миллион гривен

Slots City Foundation — это Благотворительный фонд легального игорного бренда Slots City, который одним из первых на украинском рынке азарта начал передавать часть своего выигрыша на благотворительность. Гемблинговая компания Slots City объединяет залы игровых автоматов и онлайн-платформу для игры.

Фото: Slots City Foundation

С началом военного положения все благотворительные проекты Фонда были переориентированы на помощь Вооруженным силам Украины. Так, в марте было перечислено на нужды Вооруженных Сил Украины 1 миллион гривен одним чеком, а колл-центр и сотрудники компании начали работать волонтерами в информационных войсках и координации по доставке гуманитарной помощи.

А с середины марта Slots City положил начало благотворительной инициативе — с каждого успешного депозита передает 10 грн в помощь армии. Эта акция продлится до конца военного положения.

В апреле этого года Slots City передал для ВСУ 350 000 грн. Эти деньги пошли на приобретение внедорожника стоимостью 210 000 грн, 100 000 грн было потрачено на обеспечение питания ТРО в Одесской области, а 40 000 грн — на закупку обмундирования.

Фото: Slots City Foundation

А в мае игровой бренд передал ВСУ в общей сложности 680 000 грн. Из них 500 000 грн пошло на оборудование для полка ОЗСП «Азов», а 110 000 грн передали на приобретение дрона разведбатальона, находящегося на Таврическом направлении. Кроме этого, 40 000 грн потратили на покупку обмундирования для бойцов 228 батальона территориальной обороны Харькова и 30 000 грн передали в отдельный разведбатальон.

«Сейчас каждый на своем месте вкладывает в оборону государства — по мере возможностей. Как ответственный бизнес мы создаем рабочие места, помогая восстановиться экономике, а также помогаем армии защищать нашу землю», — подчеркнул Руслан Нонка, возглавляющий Наблюдательный совет Slots City Foundation.

METRO Украина: 308 тонн гуманитарной помощи

С самого начала полномасштабной войны России против нашей страны, локальная команда МЕТRО Украина продолжает работать для будущего нашего государства. Все это время компания обеспечивает бесперебойную работу торговых центров и снабжает продуктами питания и всем необходимым нашему героическому украинскому народу.

МЕТRО Украина активно осуществляет свою гуманитарную миссию — сотни единиц товара из ассортимента торговых центров METRO ежедневно отдаются в поддержку 66 воинских частей Вооруженных Сил Украины, 55 подразделений Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины, 21 больницы, 69 благотворительных и общественных организаций, занимающихся животными. Компания предоставляет продукты питания и посуду для 66 социальных HoReCa-заведений, которые ежедневно готовят горячие обеды тем, кто больше всего в этом нуждается.

Фото: METRO Украина

Локальная команда активно поддерживает гуманитарный штаб при Офисе Президента Украины, Национальную полицию Украины, ГСЧС Украины, военные, городские и районные администрации.

В июне компания провела фандрайзинговую кампанию и перечислила почти 500 тысяч гривен на закупку медицинского оборудования в детскую больницу Охматдет.

За период войны METRO Украина предоставила гуманитарную помощь в виде 143 тонн бакалеи, 69 тонн фруктов и овощей, 35 тонн мяса и рыбы, 25 тонн молочной продукции, 22 тонн средств индивидуальной гигиены и бытовой химии, 14 тонн непродовольственных товаров.

Фото: METRO Украина

Кроме этого, совместно со своим социальным партнером КМБФ Фудбенк METRO Украина продолжает реализовывать стратегию уменьшения пищевых отходов и борьбы с голодом и бедностью в Украине, передавая продукты питания малообеспеченным слоям населения.

Компания снабдила амуницией всех своих сотрудников, которые присоединились к рядам защитников Украины, а также передала 17 служебных автомобилей из корпоративного автопарка для Вооруженных Сил Украины.

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