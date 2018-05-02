Метеорологи зафиксировали первый температурный рекорд мая в Киеве

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На майские в Киеве было по-летнему тепло
Фото: Vitaly Modlo via Flickr

На майские в Киеве было по-летнему тепло

Ночь на 2 мая в Киеве стала самой теплой за последние 137 лет наблюдений.

Как сообщили в Центральной геофизической обсерватории, столбик термометра не опустился ниже 15,7°С, что на 0,3°С выше предыдущего рекордного значения 1977 года.

Там добавили, что в ближайшие дни существует высокая вероятность превышения и других температурных рекордов с учетом высокого температурного фона.

Ранее метеорологи сообщали, что нынешний апрель в Киеве стал самым теплым с 1881 года и был на 4,4°С теплее климатической нормы.

Максимальная температура была зафиксирована 29 апреля и составила +26,8°С. Холоднее всего было 3 апреля, тогда температура опустилась до +1,2°С.

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