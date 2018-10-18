Метеорологи зафиксировали 17 октября в Киеве новый температурный рекорд

В Киеве температура 17 октября была самой теплой за последние 50 лет

В Киеве 17 зафиксировали рекорд максимальной температуры воздуха - после полудня столбик термометра поднялся до +24°С.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, этот температурный показатель на 3,7 градуса выше предыдущего максимума для этого дня, зафиксированного в 1885 и 1990 годах.

Ранее сообщалось, что нынешний сентябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 137 лет. Средняя температура воздуха в этом месяце составила + 17,3°С, что превысило климатическую норму на 3,4°С.

Кроме того, метеорологическое лето в столице продолжалось 147 дней, что на 28 дней больше нормы.