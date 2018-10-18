18 октября 2018, четверг

Метеорологи зафиксировали 17 октября в Киеве новый температурный рекорд

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Киеве температура 17 октября была самой теплой за последние 50 лет

В Киеве температура 17 октября была самой теплой за последние 50 лет

В Киеве 17 зафиксировали рекорд максимальной температуры воздуха - после полудня столбик термометра поднялся до +24°С.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, этот температурный показатель на 3,7 градуса выше предыдущего максимума для этого дня, зафиксированного в 1885 и 1990 годах.

Ранее сообщалось, что нынешний сентябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 137 лет. Средняя температура воздуха в этом месяце составила + 17,3°С, что превысило климатическую норму на 3,4°С.

Кроме того, метеорологическое лето в столице продолжалось 147 дней, что на 28 дней больше нормы.

Украина 2020. Экономика

Не пропустите! 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.

Попасть на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове