Два из четырех мест залежей лития в Украине контролируют войска России (Фото: European Lithium)

Российские войска захватили второе из четырех месторождений лития в Украине, которое находится в селе Шевченко Донецкой области, пишет Le Figaro.

По данным издания, в населенном пункте расположено одно из самых перспективных месторождений лития в Украине. Российские войска контролируют его примерно с 24 июня.

Это месторождение, открытое в 1982 году, занимает 40 гектаров.

Еще одни запасы лития в Донецкой области находятся около Азовского моря и были захвачены россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Остальные два объекта — Полоховское и Добра — расположены в Кировоградской области. Ни одно из них сейчас не эксплуатируется.

Точная стоимость природных запасов лития Украины остается неясной. По некоторым оценкам, речь идет о 500 тысяч тон, что больше, в чем у Португалии, которая в сейчас владеет крупнейшими месторождениями в Европе.

По данным Le Figaro, объект в селе Шевченко — единственный из четырех, содержащий высокоминерализованный сподумен. Согласно справке Национальной геологической службы Украины, содержание сподумена в этом месторождении составляет 90%. Остальные месторождения содержат большую часть петалита, который менее рентабелен. Помимо лития, Шевченковский участок содержит редкие металлы, такие как тантал, ниобий, бериллий, цезий и рубидий, а также олово.

Захват месторождения усиливает влияние Кремля, учитывая интерес президента США Дональда Трампа к украинским минералам, пишет Le Figaro.

26 июня DeepState сообщал, что Россия активно продвигается в районе села Шевченко, что расположено на Покровском направлении Донецкой области. Украинская оборона на этом участке сыпется.