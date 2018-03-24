Местным властям разрешили запрещать продажу алкоголя ночью: какие это будет иметь последствия

Что касается маленьких киосков и так называемых наливаек - они и в дальнейшем будут торговать алкоголем

Власть на местах теперь сможет запрещать продажу алкоголя в ночное время. Закон об ограничении продажи пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин приняла Верховная Рада.

Вероятно, не все местные власти воспользуются своим правом ограничить продажу спиртного, отметил в комментарии Радио НВ директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Ведь, кроме здоровья граждан и снижения уровня преступности, им нужно думать еще и о наполнении бюджета. Запреты, в первую очередь, коснутся тех городов, бюджеты которых не считают каждую копейку. В то же время большинство торговых сетей не хотят ссориться с местными властями, а потому их решения будут выполнять.

Что касается маленьких киосков и так называемых наливаек - они и в дальнейшем будут торговать алкоголем, ведь и так находятся вне законодательства, объяснил Дорошенко.

Один из инициаторов таких ограничений, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец не уверен, что система сразу заработает идеально. И раньше был запрет продажи алкогольных напитков с 23:00 до 10:00, но не все придерживались установленного времени. За нарушение предусмотрен только штраф, а он не всегда работает, отметил народный депутат.

Во время разговора с Радио НВ Белоцерковец добавил, что столица одной из первых будет вводить ограничения продажи алкоголя в ночное время.

Однако Киев - не единственный город, который вводил такие запреты. Временные ограничения на продажу алкоголя в Запорожье местные власти ввели еще год назад, рассказала член общественного совета при Запорожской областной администрации Наталья Заболотная. В комментарии Радио НВ она отметила: город сразу заполнила суррогатная продукция, а алкоголь начали продавать рюмками.

С предложением запрета в Запорожье выступила областная полиция. Однако до сих пор никто не предоставил подтверждения, что это улучшило криминогенную ситуацию. Кроме того, добавила Заболотная, постоянно происходили нарушения антиконкурентного законодательства.