Местные выборы в Украине: полиция открыла 19 дел из-за подкупов и препятствований избирателям

По итогам выборов в объединенных территориальных общинах Украины которые состоялись 29 апреля, полиция открыла 19 уголовных производств.

Антирекордсменом стали Одесская и Днепропетровская области. Здесь правоохранители зафиксировали по пять правонарушений.

Об этом рассказал 3 мая заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного следственного управления Виталий Невгад.

Он напомнил, что 29 апреля этого года состоялись выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Выборы проводились в 40 объединенных территориальных общинах (ОТГ) на территории 17 областей страны.

Во время этих выборов полицейские обнаружили нарушения избирательного законодательства, среди которых наиболее характерными стали: препятствование осуществлению избирательного права и подкуп избирателей.

В связи с этим начато 19 уголовных производств.

В общем нарушения выявлены: в Одесской и Днепропетровской (по 5 фактов), Харьковской (3), Кировоградской (2), а в Запорожской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях - по 1 такому факту.

Смотрите также

Сейчас правоохранители проводят необходимые мероприятия и следственные действия для установления виновных и привлечения их к ответственности.

Правоохранители отмечают, что действующее законодательство слишком лояльно к тем, кто покупает голоса избирателей. Министерство внутренних дел с Нацполицией и гражданской сетью ОПОРА разработали проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты, в частности - в части усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства.

Напомним, результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 4 мая 2018 года включительно.

Сейчас за такие нарушения тем, кто пытается подкупить избирателя, грозит 3 года тюрьмы. Кабинет министров предлагает увеличить наказание в таких случаях как минимум вдвое.

Смотрите также