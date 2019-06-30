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В 66 территориальных громадах проходят выборы глав и депутатов

Сегодня, 10:08
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Геннадий Зубко / Facebook

В воскресенье 30 июня в 66 территориальных громадах проходят выборы депутатов и глав сельских, поселковых, городских советов ОТГ.

Об этом вице-премьер-министр, глава Минрегионразвития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил в Facebook.

Первые выборы состоятся в 7 городских, 14 поселковых и 45 сельских ОТГ: в Винницкой области — в 5 ОТГ; в Волынской — в 1 ОТГ; в Житомирской области — в 2 ОТГ, в Запорожской — в 4 ОТГ; в Ивано-Франковской области — в 1 ОТГ; в Киевской области — в 5 ОТГ; в Кировоградской — в 1 ОТГ; в Луганской области — в 8 ОТГ; в Николаевской области — в 12 ОТГ; в Одесской — в 4 ОТГ; в Полтавской — в 1 ОТГ; в Ровенской области — в 3 ОТГ; в Сумской области — в 4 ОТГ; в Харьковской области — в 1 ОТГ; в Херсонской области — в 2 ОТГ; в Хмельницкой области — в 1 ОТГ; в Черкасской области — в 3 ОТГ; в Черновицкой области — в 2 ОТГ, в Черниговской области — в 6 ОТГ.

Также 30 июня проходят дополнительные выборы депутатов 30 сельских, поселковых советов (14 сельских, 16 поселковых советов), которые присоединяются к ОТГ — в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.

Теги:   Местные выборы Общины

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