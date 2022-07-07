Места массовых захоронений под Мариуполем увеличились вдвое — Схемы
Обстрел Мариуполя (Фото:Azov Regiment/Handout via REUTERS)
Места массовых захоронений в поселке Старый Крым возле Мариуполя увеличились вдвое по сравнению с началом мая.
Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки от Planet Labs, опубликованные Схемы.
Снимки были сделаны 24 июня и 8 мая. На них можно сравнить масштабы захоронений.
По данным городского совета Мариуполя, в Старом Крыму может быть похоронено более 15 тысяч горожан. Значительный рост захоронений советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко объясняет тем, что оккупанты начали разбирать завалы многоэтажных домов, которые повредила и разрушила российская армия.
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