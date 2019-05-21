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Месть за собратьев. Волонтеры обнародовали видео ликвидации на Донбассе офицера ВС РФ

Сегодня, 10:22
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Месть за собратьев. Волонтеры обнародовали видео ликвидации на Донбассе офицера ВС РФ - фото

Скриншот с видео Вернись живым/Facebook

Шабанов умер от ранений, полученных в результате взрыва

Бойцы морской пехоты ВСУ ликвидировали на Донбассе кадрового российского офицера Евгения Шабанова (позывной Лунь), командовавшего 5-й отдельной мотострелковой бригадой оккупационных сил РФ.

Об этом сообщили в волонтерском сообществе Вернись живым в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

На нем видно, как возле автомобиля, рядом с которым находятся оккупанты, происходит взрыв, в результате которого Шабанов и получил смертельное ранение.

При этом отмечается, что его уничтожения стало ответом на гибель украинских военных Дениса Козьмы (Дед) и Ивана Сакаля (Бродяга).

«Боевика уничтожили ровно через неделю после трагической гибели разведчиков морской пехоты. Да, это была месть за собратьев! Быстро, изящно, ювелирно», — говорится в сообщении.

Теги:   Видео Российские военные Донбасс ООС

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