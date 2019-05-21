Месть за собратьев. Волонтеры обнародовали видео ликвидации на Донбассе офицера ВС РФ
Бойцы морской
пехоты ВСУ ликвидировали на Донбассе кадрового российского офицера Евгения
Шабанова (позывной Лунь), командовавшего 5-й отдельной мотострелковой бригадой
оккупационных сил РФ.
Об этом сообщили в волонтерском сообществе Вернись живым в Facebook, опубликовав соответствующее видео.
На нем видно, как
возле автомобиля, рядом с которым находятся оккупанты, происходит взрыв, в результате которого Шабанов и получил смертельное ранение.
При этом
отмечается, что его уничтожения стало ответом на гибель украинских военных Дениса
Козьмы (Дед) и Ивана Сакаля (Бродяга).
«Боевика
уничтожили ровно через неделю после трагической гибели разведчиков морской
пехоты. Да, это была месть за собратьев! Быстро, изящно, ювелирно», —
говорится в сообщении.