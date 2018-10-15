Месть за принципиальную позицию. У Медведчука прокомментировали нападение на офис в Киеве

В организации Украинский выбор, главой которой является политик Виктор Медведчук, заявили, что нападение в воскресенье, 14 октября, активистов праворадикальных организаций Традиция и порядок и С14 на его офис в столице Украины является местью за "принципиальную позицию, направленную на установление мира на Донбассе".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте движения.

"14 октября произошло очередное нападение на офис общественного движения Украинский выбор - Право народа и партии За життя. Неонацисты из С14 и Традиции и порядок поджигали офис, забрасывали его камнями, выбивали окна и двери", - говорится в тексте.

В движении подчеркнули, что никто из нападавших не был задержан правоохранителями.

"Это нападение является местью Виктору Медведчуку, движению Украинский выбор - Право народа и партии За життя за их принципиальную позицию, направленную на установление мира на Донбассе, восстановление территориальной целостности страны, нормализацию отношений с Российской Федерацией и странами СНГ, повышение уровня жизни людей за счет реальных, а не мнимых экономических реформ", - говорится в заявлении.

Напомним, в воскресенье, 14 октября, члены праворадикальных организаций Традиция и порядок и С14 разгромили офисное здание на улице Липинского в Киеве, которое, по их данным, является собственностью политика Виктора Медведчука.

Напомним, Виктор Медведчук не единожды проявлял свою пророссийскую настроенность.

7 октября в эфире российского телеканала ТВЦ он заявил, что не видит российской агрессии по отношению к Украине. Впервые Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, в апреле 2018 года.

Отвечая на вопрос о наличии российских частей на Донбассе Медведчук заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ "никогда не сообщала о наличии регулярных частей РФ на территории, неподконтрольной Украине".

Он также не ответил на вопрос о наличии российского вооружения на Донбассе, также его не интересует вопрос, кто именно финансирует террористов на Донбассе.

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