Месть за бессилие. Подоляк объяснил, почему россияне бьют по критической инфраструктуре Украины 20 ноября, 17:08 Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты разрушают украинскую инфраструктуру, так как чувствуют свое бессилие. Они хотят навредить украинцам из мести.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Российская „логика“… Разрушая инфраструктуру Украины, Россия демонстрирует осознание факта: Украину им не одолеть. Поэтому они пытаются навредить из мести за свое бессилие», — написал он.

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Подоляк отметил, что в свое время к россиянам придет еще одно осознание. Они поймут, что должны будут заплатить за ущерб, причиненный Украине, путем репараций.

Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла самый массовый ракетный удар по Украине, включая Киев — после нескольких недель временного затишья без подобных атак.

РФ выпустила по Украине около 100 ракет, сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.