Месть за бессилие. Подоляк объяснил, почему россияне бьют по критической инфраструктуре Украины

20 ноября, 17:08
Поделиться:
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты разрушают украинскую инфраструктуру, так как чувствуют свое бессилие. Они хотят навредить украинцам из мести.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Российская „логика“… Разрушая инфраструктуру Украины, Россия демонстрирует осознание факта: Украину им не одолеть. Поэтому они пытаются навредить из мести за свое бессилие», — написал он.

Видео дня

Читайте также:

Подоляк отметил, что в свое время к россиянам придет еще одно осознание. Они поймут, что должны будут заплатить за ущерб, причиненный Украине, путем репараций.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1594328892692537344

Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла самый массовый ракетный удар по Украине, включая Киев — после нескольких недель временного затишья без подобных атак.

РФ выпустила по Украине около 100 ракет, сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

https://www.youtube.com/embed/QOv-r_FXyME
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Инфраструктура Атака Репарации Михаил Подоляк Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X