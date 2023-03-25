Месть спустя 20 лет. В Киевской области женщина отравила бывшего и чуть не убила еще четырех человек 25 марта, 14:28 Женщина травила людей талием (Фото:Нацполиция)

В пятницу, 24 марта, полиция задержала женщину, которая решила отомстить бывшему за несложившуюся личную жизнь и отравила ее. Также пострадали четыре женщины, среди которых была жена другого мужчины, с которым подозреваемая встречалась в прошлом.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

Отмечается, что подозреваемая отправляла своим жертвам посылки с вином и сладостями, в которых содержался смертельный яд таллий. Местный врач сообщил полиции о поступлении в больницу Иванковского района гражданина с признаками отравления этим веществом.

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По словам главы полиции Киевской области Андрея Небитова, 14 февраля в День святого Валентина пострадавший получил сообщение в мессенджер от неизвестного о том, что его номер телефона принимал участие в розыгрыше и выиграл соответствующий приз. Через несколько дней он действительно получил бутылку рома и три шоколадки. После того, как он попробовал алкоголь, ему стало плохо. Впоследствии он скончался в больнице.

«Состояние пациента очень быстро ухудшалось, и мы не могли ему уже ничем помочь, а после того, как мы получили результат лабораторного исследования на таллий, увидели очень высокую концентрацию — и пациент был просто обречен», — сказал врач.

Так же отравились алкоголем и женщины.

«2 февраля у меня был День ангела, и я решила пригласить подруг отметить. Мы распили бутылку рома, которую я накануне выиграла в розыгрыше. Через несколько дней нам всем стало плохо. Начало печь в груди и немело тело. Мы с подругой уехали в Киев, и нас положили в реанимацию. Волосы выпадали пучками», — рассказала потерпевшая Инна.

Правоохранители установили лицо, которое отправляло с помощью курьерской службы бутылки рома с ядом.

Правоохранители установили, что 20 лет назад она жила в Иванковском районе и имела отношения с умершим мужчиной, но семейная жизнь у них не сложилась.

«Они пришли ко мне и сообщили, что Леся беременна — и нужны деньги на аборт. Я говорила, чтобы женились, но она не захотела, побоялась родителей», — рассказала мать умершего мужчины.

Расследование установило, что мужчина одной из четырех отравленных пострадавших тоже имел когда-то отношения с этой женщиной. В частности, в августе прошлого года она уже пыталась отравить его таким образом, но, вероятно, концентрация дозы таллия была малой. А в январе этого года опасную посылку получила его жена.

Дома у подозреваемой полиция обнаружила две бутылки алкоголя, телефоны, стартовые пакеты и бутылки с неизвестными жидкостями.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения — содержание под стражей.

При процессуальном руководстве прокуроров Вышгородской окружной прокуратуры женщине поставлено в известность о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ей грозит до 15 лет заключения за умышленное убийство.