«На работе всех заставляли». Как российские власти побуждают крымчан переходить на мессенджер MAX и есть ли этому альтернатива

Россия блокирует работу иностранных соцсетей и активно внедряет собственный мессенджер, позволяющий контролировать пользователей. Крымчане рассказали NV об административном давлении и работе VPN на полуострове.

Летом 2025 года Россия запустила новое приложение MAX, объединяющее мессенджер, финансовые сервисы и доступ к госуслугам. По мнению специалистов, эта платформа дает властям страны-агрессора возможность следить за интернет-активностью своих граждан. Впрочем, многие из жителей оккупированного Крыма проигнорировали российское приложение, отдавая предпочтение проверенным соцсетям. Крымчане, с которыми удалось поговорить NV и чьи фамилии не называются ради их безопасности, рассказали, как именно Россия заставляет переходить их на новый мессенджер.

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По словам Кристины, 53-летней преподавательницы из Симферополя, сначала власти задействовали админресурс.

«На людей происходило административное давление, чтобы они переходили на MAX, — говорит крымчанка. — На работе всех буквально заставляли, чтобы мы корпоративные чаты создавали на этой платформе. Но все равно кто-то пользовался, а кто-то — нет».

Тогда российские власти пошли другим путем. С февраля этого года Кремль начал существенно ограничивать работу иностранных платформ. О блокировке работы мессенджеров заявили Телеграм и WhatsApp. В марте ситуация со связью только ухудшилась.

«Когда начались эти глобальные проблемы с Телеграмом и другими соцсетями, — продолжает Кристина, — уже все, конечно, были вынуждены подписаться на этот MAX на крайний случай, чтобы просто не потерять связь с родными».

Как отмечает Виктор, 37-летний продавец магазина с севера полуострова, в его окружении российский мессенджер устанавливают на телефоны только из-за рабочих нужд.

При этом в Крыму появились так называемые «максофоны» — смартфоны, которые люди покупают только для того, чтобы установить туда MAX.

В то же время крымчане продолжают пользоваться иностранными платформами — Телеграмом, WhatsApp, Facebook и Instagram — благодаря VPN.

«VPN стоит буквально у каждого — без него сейчас в интернете никуда», — отмечает Виктор.

Кристина в свою очередь использует платный VPN. Но даже в его работе время от времени бывают перебои, признается она.

«Компания-разработчик периодически что-то делает для того, чтобы он действовал в условиях блокировок, — рассказывает преподавательница, — и пока это работает».