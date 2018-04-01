Месяц перемен. Какие новшества ждут украинцев в апреле

С апреля в Украине вступает в силу целый ряд нововведений, начинается призыв в армию, а дети теряют право путешествовать за границу без собственного паспорта.

НВ рассказывает о самых важных новшествах апреля.

Декларации с врачами

С 1 апреля украинцам нужно будет оформлять договора со своими семейными врачами – такие декларации вводятся в рамках медицинской реформы.

Для этого каждый должен обратиться в медучреждение, где работает желаемый семейный врач. При себе необходимо будет иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. В свою очередь, больница должна быть подключена к системе Электронное здоровье. Пока ею охвачены не все медучреждения Украины, однако там, где система уже работает, можно будет увидеть специальную наклейку от Минздрава - Здесь можно выбрать своего врача.

Декларации будут заключаться только в электронной форме. Чтобы исключить мошенничество, на мобильный телефон пациента при регистрации будет поступать специальный код. Пациент должен подписать два экземпляра декларации: один остается у него, а второй – в медучреждении.

В Минздраве советуют оформлять декларации со своими семейными врачами как можно быстрее, так как каждый из них будет иметь определенный лимит на количество обслуживаемых пациентов.

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Обязательные загранпаспорта для детей

С 1 апреля за пределы Украины не смогут выехать дети возрастом до 16 лет, у которых до сих пор нет собственного паспорта для выезда за границу. Правило касается и тех семей, где ребенок вписан в действующий загранпаспорт кого-либо из родителей или же имеет так называемый "проездной документ ребенка".

Отныне всем детям требуется свой загранпаспорт для выезда за пределы Украины / Фото Flickr

Еще три года назад, с апреля 2015 года, Миграционная служба Украины прекратила выпускать "проездной документ ребенка", а также вносить данные детей в заграничные паспорта родителей. Но документы, оформленные ранее, оставались действительными - как раз до 1 апреля 2018 года.

Отныне же, начиная с рождения, детям необходимо оформлять отдельный загранпаспорт. При этом дети возрастом до 12 лет при его оформлении не сдают отпечатки пальцев, а после 12 лет эта процедура происходит только с разрешения родителей или законных представителей ребенка.

Дети, которым исполнилось 14 лет, смогу оформить биометрический загранпаспорт только при наличии паспорта гражданина Украины в форме ID-карты. Они сдают отпечатки пальцев и ставят собственную подпись в паспорте.

После 16 лет дети могут подавать документы самостоятельно, без участия родителей.

Детям до 16 лет биометрический загранпаспорт оформляется сроком на 4 года, после 16 - сроком на 10 лет с момента выдачи.

Новая система контроля за качеством продуктов

С 4 апреля в Украине вступает в силу закон О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных.

Годовое количество визитов инспекторов будет зависеть от того, какой уровень риска присвоят предприятию

Документ вводит в действие новую систему проверок для предприятий, которые производят или продают продукты питания. Годовое количество визитов инспекторов будет зависеть от того, какой уровень риска (по балльной шкале) присвоят предприятию. Например, в магазине, где продается упакованная продукция длительного хранения, рисков меньше, чем в магазине, где продается свежее мясо.

В то же время, если предприниматель при проверке докажет, что соблюдает все требования закона, в следующем году у него будет меньше проверок или их не будет вообще. Один и тот же инспектор не сможет приходить с проверкой дважды на одно предприятие. Штрафы за нарушения могут достигать 70 тыс. грн.

Цель закона - обеспечить качество и безопасность пищевой продукции для потребителей. Документ разработали с помощью экспертов Европейского Союза.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам и военным

С 1 апреля Пенсионный фонд начнет выплаты пересчитанных пенсий военнослужащим за январь-апрель. Для этого военным пенсионерам нет необходимости лично обращаться в фонд: пенсии будут пересчитаны согласно справками тех структур, где проходил службу военный - Минобороны, МВД и т.д.

Решение о повышении пенсий военнослужащим Кабмин принял 21 февраля 2018 года. В этом году пенсии вырастут в среднем на 1,5 тыс. грн, причем перерасчету подлежат пенсии с 1 января 2018 года.

Военным пенсионерам нет необходимости лично обращаться в Пенсионный фонд

Кроме того, с 1 апреля вступают в силу изменения в порядке пересчета пенсий работающим пенсионерам. До сих пор каждые два года таким пенсионерам нужно было обращаться с заявлением о пересчете пенсий в территориальные управления фонда.

Теперь же органы Пенсионного фонда будут пересчитывать выплаты работающим пенсионерам автоматически: ежегодно с 1 апреля тем, кто по состоянию на 1 марта текущего года получил право на пересчет пенсии.

Весенний призыв в армию

C понедельника, 2 апреля, в Украине начинают свою работу призывные комиссии всех уровней. Призыву на срочную военную службу подлежат около 15 тыс. украинцев возрастом от 20 до 27 лет. 18-19-летние юноши могут пройти службу добровольно, по контракту.

Около 9 тыс. человек планируют набрать в ВСУ, 1 тыс. - в Госслужбу транспорта, 4 тыс. - в Национальную гвардию, 1,2 тыс. - в Госпогранслужбу.

Призыв продлится до 31 мая 2018 года.

Срок службы составляет 18 месяцев для тех призывников, у кого нет высшего образования, и 12 месяцев - для призывников со степенью специалиста или магистра.