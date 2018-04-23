Мешок на голову - и в Merсedes. Возле торгового центра в Луцке неизвестные похитили мужчину

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Полиция выясняет детали похищения
Фото: НПУ

Полиция выясняет детали похищения

В понедельник, 23 апреля, возле торгового центра на проспекте Соборности в Луцке неизвестные похитили мужчину.

Как рассказали в пресс-службе полиции, трое злоумышленников накинули на голову мужчине мешок и силой затащили его в Merсedes темно-зеленого цвета. 

Машина с иностранной регистрацией уехала в неизвестном направлении.  Полиция ввела план Перехват и через час задержала похитителей.

На месте инцидента работает оперативно-следственная группа. Все обстоятельства выясняются.

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