Мешок на голову - и в Merсedes. Возле торгового центра в Луцке неизвестные похитили мужчину

В понедельник, 23 апреля, возле торгового центра на проспекте Соборности в Луцке неизвестные похитили мужчину.
Как рассказали в пресс-службе полиции, трое злоумышленников накинули на голову мужчине мешок и силой затащили его в Merсedes темно-зеленого цвета.
Машина с иностранной регистрацией уехала в неизвестном направлении. Полиция ввела план Перехват и через час задержала похитителей.
На месте инцидента работает оперативно-следственная группа. Все обстоятельства выясняются.
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